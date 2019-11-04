22:16 (мск), источник: Российская газета
Владимир Путин подписал закон о компенсациях членам ЖСК
Члены
Ранее такого права у членов ЖСК не было, они могли рассчитывать только на достройку дома. Выплата возмещения членам ЖСК была не предусмотрена, если Фонд защиты прав
Отныне закон предусматривает выплату возмещения в этом случае, причем независимо от даты создания ЖСК.
Принятия этого закона ждали тысячи человек.
Из них, согласно данным «дорожных карт», предоставленных субъектами, 132 ЖСК создано решениями участников строительства для достройки проблемных объектов за
Закон был принят Государственной Думой 15 октября и одобрен Советом Федерации 23 октября.