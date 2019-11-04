Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Диджитализация пенсионеров Пожилые люди сталкиваются с проблемами: как купить продукты онлайн или заказать такси?
Фоторепортажи
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
22:16 (мск), источник: Российская газета

Владимир Путин подписал закон о компенсациях членам ЖСК

Члены жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков, смогут получать денежное возмещение за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики. Это предусматривает закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-сайте правовой информации.

Источник: Reuters

Ранее такого права у членов ЖСК не было, они могли рассчитывать только на достройку дома. Выплата возмещения членам ЖСК была не предусмотрена, если Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства счел нецелесообразным финансировать достройку переданных ЖСК проблемных объектов.

Отныне закон предусматривает выплату возмещения в этом случае, причем независимо от даты создания ЖСК.

Принятия этого закона ждали тысячи человек.

По экспертным оценкам, сегодня на рынке действует 260 ЖСК с объемом незавершенного строительства около 1,5 миллиона квадратных метров.
Новость
В России запустят новый вид ипотеки

Из них, согласно данным «дорожных карт», предоставленных субъектами, 132 ЖСК создано решениями участников строительства для достройки проблемных объектов за застройщиков-банкротов. При этом большая часть таких ЖСК в настоящее время не имеет средств для завершения строительства недостроенных объектов. Общая площадь объектов, строительство которых остановлено, составляет около 350 тысяч квадратных метров, а количество участников таких ЖСК оценивается более чем в шесть тысяч человек.

Закон был принят Государственной Думой 15 октября и одобрен Советом Федерации 23 октября.

Читайте также
 Специалисты опровергли слухи, что новые ГОСТы не учитывают запах хлеба
Первые кандидаты на место учителя в алтайской школе откликнулись на призыв "РГ"
Путин уволил одиннадцать генералов СК, МЧС и МВД
В России подан иск о возмещении морального вреда на 100 трлн руб
Вдова Кобзона судится с бизнесменом, задолжавшим $25 млн ее мужу
Американец рассказал об ужасах в хоккейной России
Россиянин пожаловался на оскорбившую его чувства обувь
На Сицилии бесплатно раздают дома
Проклятие фараонов. Как умирали археологи, откопавшие мумию
Здоровье
В российские магазины завезут искусственное мясо Оно будет доступно в нескольких точках столицы.
Hi-Tech
FlyNova: появился первый летающий спиннер Для тех, кому надоели обычные
Авто
Карту дождей в Японии будут составлять «дворники» Автомобили передают данные о работе стеклоочистителей через Интернет в единую базу
Кино
Мэттью Макконахи — 50: лучшие роли главного красавчика Голливуда Актер, завоевавший мировую популярность и титул главного красавца Фабрики грез, пропавший с радаров, а затем как ни в чем не бывало триумфально вернувшийся на Олимп, явно не напрасно признан «самым удивительным в Голливуде». Вспоминаем его лучшие работы
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
В сети восхитились красотой 15-летней дочери Олега Газманова Марианна приняла участие в новой фотосессии
Леди
Адриана Лима, Дрю Бэрримор, Карли Клосс и другие на научной премии Звезды стали гостями научного мероприятия.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь