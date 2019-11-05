09:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке
Данные кредитных карт
Продавец утверждает, что у него есть данные около 3,5 тыс. держателей карт банка и еще почти 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования». В
Для проверки данных продавец предложил посмотреть в сумме около 23 договоров. В них содержались фамилия, имя, отчество, номера телефонов, паспортные данные, адреса регистрации и другие сведения. В 11 из 13 договоров по кредитным картам имена отчества и первые буквы фамилий совпадали при попытке перевести деньги по номеру телефона, данные клиентов «АльфаСтрахования» не подтвердились, пишет РБК.
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«АльфаСтрахование» ввело дополнительные меры безопасности и проводит расследование по факту публикации данных клиентов. «Дальнейшие меры, которые будет предпринимать компания, будут определены на основании результатов расследования», — сказал представитель «АльфаСтрахования».
Напомним, Сбербанк в начале октября подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. На специализированном форуме заявлялось о наличии данных 60 млн кредитных карт. 23 октября стало известно о еще одной утечке, предположительно, на миллион строк.