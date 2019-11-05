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11:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Неоплата российскими компаниями вывоза мусора доходит до 70%

Уровень неоплаты вывоза мусора для физлиц составляет от 20% до 35%, сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев в интервью РБК. В то же время для юрлиц этот показатель составляет 65−70%, добавил он.

Источник: AP 2019

«В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», — сказал Буцаев. Гендиректор Российского экологического оператора предлагает ужесточить меры ответственности для компаний, а также найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров» для решения этой проблемы.

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В частности, присоединять юрлица к договорам автоматически, что избавит региональных операторов по обращению с отходами от необходимости «бегать за каждой компанией».

По мнению Буцаева, уровень собираемости платежей за вывоз мусора необходимо увеличить до 90%, однако «достижение этого показателя отложится еще минимум на пять—восемь месяцев». При этом он не согласен с сообщениями о том, что многие региональные мусорные компании находятся на грани разорения. По его словам, «уровень банкротств в отрасли пока даже не среднероссийский».

О том, что многие операторы по работе с коммунальными отходами рискуют обанкротиться, «Ведомости» со ссылкой на Национальную ассоциацию концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру сообщили в августе. Связывалась это в первую очередь с низкой собираемостью денег в первом полугодии — в среднем по стране она составила менее 60% в месяц.

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