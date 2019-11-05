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11:40 (мск), источник: Фонтанка

«Аэрофлот» просит отсрочить установку видеокамер в российских самолётах. Стоимость работ — 585 млн долларов

«Аэрофлот» просит не требовать с российских авиакомпаний установки камер в самолётах для трансляций в режиме реального времени. Как 5 ноября сообщают СМИ со ссылкой на данные «Ведомостей», такое нововведение сегодня обойдётся перевозчикам не меньше, чем в 585 миллионов долларов.

Источник: РИА "Новости"
Новость
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По мнению представителей «Аэрофлота», постановление правительства 2018 года «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности», по которому с 2020 года камеры должны заработать на новых самолётах, а с 2025 года — на всех лайнерах, ставит в невыгодное положение отечественных перевозчиков и нарушает принцип конкуренции.

Расходы понесут только российские авиакомпании.

Предложение об отмене постановления до момента, когда в стране появится необходимая для приёма сигнала инфраструктура, рассмотрят в ближайшее время на правительственной подкомиссии, которую возглавляет глава Минэкономики Максим Орешкин. Сейчас полноценная передача информации невозможна из-за ограничений широкополосной связи.

Изображение и аудиозапись с камер в самолетах планируется передавать наземным службам. Такие меры должны помочь специалистам восстанавливать картину происходящего при внештатной ситуации.

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Ликбез Daily Storm для тех, кто не боится говорить правду об авиаперевозчиках.

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