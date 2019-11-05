«Аэрофлот» просит отсрочить установку видеокамер в российских самолётах. Стоимость работ — 585 млн долларов

По мнению представителей «Аэрофлота», постановление правительства 2018 года «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности», по которому с 2020 года камеры должны заработать на новых самолётах, а с 2025 года — на всех лайнерах, ставит в невыгодное положение отечественных перевозчиков и нарушает принцип конкуренции.
Расходы понесут только российские авиакомпании.
Предложение об отмене постановления до момента, когда в стране появится необходимая для приёма сигнала инфраструктура, рассмотрят в ближайшее время на правительственной подкомиссии, которую возглавляет глава Минэкономики Максим Орешкин. Сейчас полноценная передача информации невозможна из-за ограничений широкополосной связи.
Изображение и аудиозапись с камер в самолетах планируется передавать наземным службам. Такие меры должны помочь специалистам восстанавливать картину происходящего при внештатной ситуации.