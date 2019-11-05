Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Полиция нашла 41 нелегала в фуре-рефрижераторе Машину остановили во время обычной проверки на шоссе у города Ксанти. Более 15 человек доставлены в больницу
Фоторепортажи
13Победители конкурса Spotlight Awards
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
15:39 (мск), источник: Интерфакс

Кремль заявил, что позиция РФ по транзиту газа через Украину не изменилась

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Позиция России по вопросу транзита газа через Украину остается прежней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили о том, как в Кремле оценивают уровень и качество переговоров по этой проблематике между Москвой и Киевом, а также о причинах появления риторики о возможности приостановки транзита.

«Здесь с тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось», — сказал Песков. Никаких дополнительных комментариев по этой теме нет, добавил он.

Газовая проблема

После переговоров в Будапеште на прошлой неделе Путин призвал к обнулению судебных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.

Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину. Причём со значительным снижением цены — в отличие от той, по которой потребители российского газа получают (его — ИФ) на Украине сегодня.
Владимир Путин
президент РФ

При этом он выразил полную уверенность в том, что этот газ — именно российский, назвав реверс газа на Украину «ложным».

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедших 28 октября трехсторонних консультаций предложил «пакетное» урегулирование судебных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом», а также поставок и транзита газа.

Инфографика
Зависимость стран Европы от российского газа

31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В сентябре стороны провели встречу, где Украина представила России и Еврокомиссии дорожную карту по имплементации европейского законодательства в свою систему. Россия согласилась подписать контракт по новым правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры, в частности, сертифицировать украинского газотранспортного оператора по европейскому законодательству.

Если Украина не успеет, Россия предлагает продлить действующий контракт на транзит газа на какой угодно срок. Но первоочередным вопросом Россия считает подписание контракта на покупку газа Украиной напрямую у России, который сейчас Украина получает реверсом из Европы. Украина не покупает российский газ с 2015 года.

Новость
Дания одобрила строительство «Северного потока — 2»

Россия в сентябре на трехсторонних переговорах также заявила о необходимости до подписания нового контракта с Украиной заключить мировое соглашение по решению Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд.

Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о необходимости урегулирования всех судебных претензий, в том числе по решению антимонопольного комитета Украины, по которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» свыше $6 млрд.


Нажмите,
чтобы включить звук

Украина признает риск неподписания договора в соответствии с европейским энергетическим законодательством. «Риск неподписания пока остается на повестке дня. С украинской стороны мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать договор на транспортировку», — говорил министр энергетики Украины Алексей Оржель. На этот случай Украина активно закачивает газ в свои подземные хранилища.

Во время загрузки произошла ошибка.
Выезжавшую в Китай россиянку задержали с золотыми «стельками»
Температура в Москве побила рекорд тепла за 140 лет
Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой
Со дна Балтики подняли 900 бутылок коньяка, затонувших век назад
Дрейфовавшая в море туристка выжила благодаря леденцам
Мужчина случайно купил тысячу кур за полтора доллара
Здоровье
В российские магазины завезут искусственное мясо Оно будет доступно в нескольких точках столицы.
Hi-Tech
Новинка Apple потрясла рынок. Подробности Самая странная новинка Apple
Авто
Самые крутые «Гелики» на свете: фоторепортаж В 2019 году великий Mercedes-Benz G-класса отмечает 40-летний юбилей. Авто Mail.ru поехал в Белгород на праздничное мероприятие и провел с «Геликами» весь день
Кино
10-летняя дочь Витаса покорила зрителей китайского шоу талантов Алла продемонстрировала навыки владения восточными единоборствами и спела вместе с отцом
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Популярные темы на «Детях»
Понимаю что никто мне ничего не должен,но неприятно 516
Что происходит в школе? 148
Вот такая ситуация.... 103
"Собака с милицией приходила" © Или я подписала непонятно что. 60
Леди
Екатерина Климова восхитила сеть «бесконечными» ногами Актриса опубликовала фото из отпуска.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь