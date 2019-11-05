Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года. Особый шарм этой дате придавало то, что в этот день в России отмечается День работника органов госбезопасности. Затем (в феврале 2019 года) этот срок был сдвинут на 1 декабря 2019 года. Сейчас срок уточняется, исходя из графиков участников мероприятия.
Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Его протяженность составит около 3 тыс. км. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области.
«Газпром» уже завершил заполнение экспортного газопровода газом.
В октябре президент РФ Владимир Путин опроверг утверждения о том, что Китай в переговорах с Россией по газу якобы мог давить на российскую сторону при подготовке проекта газопровода «Сила Сибири». Президент называл такие заявления чушью. Вместе с тем он признал, что с китайской стороной были сложные, многолетние переговоры, назвав Пекин «сложным переговорщиком».
Газопровод «Сила Сибири» — совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC. Стороны определили условия партнерства в межправительственном соглашении от 13 октября 2014 года.