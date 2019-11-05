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20:11 (мск), источник: РИА Новости

«Нафтогаз» насчитал претензий к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Источник: РИА Новости

В середине октября руководитель «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что для заключения нового контракта на транзит газа необходимо полностью урегулировать все судебные споры. Схожим образом высказывался и Владимир Путин: он назвал абсурдными предъявляемые «Газпрому» в арбитраже Стокгольма претензии и заявил, что необходимо обнулить все требования с обеих сторон.

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«Российская сторона предлагает “Нафтогазу” “обнулить” почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же АМКУ (Антимонопольному комитету Украины. — Прим. ред.) предлагается отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов. Итого — 22 миллиарда долларов — “понять и простить”. Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит “обнуление” взаимных претензий?» — написал Коболев на своей странице в фейсбуке.

Ранее во вторник исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания по-прежнему готова снизить сумму исковых требований к российскому «Газпрому» с 12 до двух миллиардов долларов в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения доходов от него на текущем уровне.

Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019 года. Стороны ведут переговоры о пролонгировании или заключении новых договоров, однако пока безрезультатно.

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