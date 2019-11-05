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18:40 (мск), источник: Ведомости

Советник Трампа хочет купить украинского производителя авиадвигателей

Основатель частной военной компании Frontier Services Group (FSG) Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинского производителя авиационных двигателей «Мотор сич», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

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Принс также является неофициальным советником президента США Дональда Трампа, отмечает издание. Вашингтон не хочет, чтобы украинскую компанию и ее разработки в оборонной отрасли приобрел Китай.

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Помимо Принса администрация Трампа обратилась за помощью как минимум еще к одному потенциальному покупателю из частного сектора, пишет WSJ. Это американский бизнесмен и уроженец Украины Максим Поляков, сооснователь техасской аэрокосмической компании Firefly Aerospace. Но Принс в последние недели уже начал переговоры с украинскими чиновниками и в конце октября посетил главный завод компании на Украине. Кроме того, в конце сентября штаб-квартиру «Мотор сич» в Запорожье посетили поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и представитель Пентагона Дональд Уинтер.

Китайский консорциум во главе с Beijing Skyrizon Aviation уже договорился о покупке более 50% акций «Мотор сич». Однако Антимонопольный комитет Украины еще не одобрил сделку.

По информации WSJ, в августе во время визита в Киев тогдашний советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского помешать покупке «Мотор сич» китайским консорциумом.

«Мотор сич» прежде поставляла двигатели для российских военных самолетов и вертолетов, но после 2014 г. приостановила сотрудничество с Россией.

Вашингтон опасается, что в случае покупки компании китайскими инвесторами ее технологии не только могут достаться Пекину, но она также возобновит поставку двигателей России.
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Принс подтвердил WSJ, что «собирается инвестировать» на Украине, но отказался от дальнейших комментариев. Принс посещал Украину минимум девять раз с начала 2014 г., когда отношения Киева и Москвы испортились из-за присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе. При этом FSG, зарегистрированная в Гонконге, и сама сотрудничает с китайскими компаниями, работающими в Африке, отмечает WSJ.

Принс также фигурировал в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы. В апреле 2019 г. комитет по разведке палаты представителей США призвал минюст начать расследование в отношении Принса, обвинив его в даче ложных показаний по поводу встречи с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым на Сейшельских островах перед инаугурацией Трампа.

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Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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