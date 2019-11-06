08:54 (мск), источник: Известия
Двойка за киберграмотность: мошенники освоили новый способ воровства данных из банков
Почту нескольких тысяч сотрудников могли взломать с помощью поддельных приглашений на аттестацию.
О появлении нового способа корпоративного фишинга заявили в «Лаборатории Касперского»: сотруднику банка или любой другой организации присылают «приглашение» на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. Таким образом злоумышленник получает доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов, сообщили «Известиям» в компании по борьбе с киберугрозами. В крупнейших банках рассказали, что регулярно проводят обучение и проверки сотрудников, поэтому у подобного фишинга могут быть огромные масштабы. Не исключено, что таким способом уже взломано несколько тысяч почтовых аккаунтов, оценили эксперты.
Новая схема корпоративного фишинга связана с имитацией процесса аттестации сотрудников компании: мошенники рассылают письма с предложением пройти оценку знаний и навыков, рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского».
На якобы
Фишинговые письма с поддельными ссылками поступают на адреса сотрудников различных компаний, в том числе в банковской сфере, подчеркнула эксперт. Первое, к чему могут получить доступ мошенники, — это корпоративная переписка. А если логины и пароли от баз данных с персональной информацией о клиентах или сами базы пересылаются в открытом виде, то злоумышленники и их получат в распоряжение, отметила Татьяна Щербакова. Она также добавила, что успех и масштаб дальнейших атак с использованием украденной информации зависит от содержимого взломанного ящика.
В Центробанке не ответили на вопросы «Известий» о новом канале утечек данных. Однако в отчете подразделения регулятора по кибербезопасности ФинЦЕРТ (есть в распоряжении «Известий») фишинг упоминается первым среди основных факторов, способствовавших успешным атакам на банки с целью завладеть персональными данными россиян. Часто мошенники эксплуатируют человеческий фактор при рассылке писем сотрудникам банков, подчеркнули аналитики ФинЦЕРТ.
Фишинг — одна из самых серьезных угроз 2019 года, а его сценарии могут быть самыми неожиданными.
Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов отметил, что все финансовые организации регулярно сталкиваются с попытками таких атак, при этом мошенники постоянно совершенствуют методы и технологии их реализации.
В банках постоянно проводится обучение и аттестация сотрудников по профильным направлениям работы, рассказали «Известиям» в крупнейших российских кредитных организациях. Поэтому банковские служащие привыкли к такого рода рассылкам. Аттестация проводится дистанционно, а ее регулярность зависит от должности сотрудника, подчеркнули в банках «Открытие» и «Ак Барс».
Самое слабое звено при фишинговых атаках — это сам сотрудник, который получает письма и выполняет инструкции в них, уверен директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимир Журавлев. По его словам, для повышения осведомленности работников финансовые организации часто проводят тренинги и знакомят сотрудников с реальными
Обычно письма проходят проверку через антиспам и антивирус, в результате чего подозрительные сообщения блокируются. Кроме того, переход по вредоносной ссылке будет приостановлен, если ресурс категоризирован как фишинговый, рассказал начальник отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.
В финансовой сфере «аттестационный» фишинг может быть более эффективным, чем в компаниях из других отраслей.
Банки часто работают с базами клиентов, в которых содержится большой объем данных по конкретному вкладчику или владельцу карты за несколько лет — такую информацию мошенник вполне может получить из корпоративной почты, предположил коммерческий директор процессинговой компании Chronopay Сергей Алпатов.
В основной зоне риска с точки зрения утечки персональных данных окажутся сотрудники кредитных отделов, в почте которых накапливаются анкеты претендентов на займы, считает директор Центра компетенций по информационной безопасности компании «Техносерв» Сергей Терехов. Однако он полагает, что
Наталья Ильина