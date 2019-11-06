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13:33 (мск), источник: Секрет Фирмы

15 млн на два месяца. Российских чиновников отправят в роскошные командировки

Минпромторг потратит 15 млн рублей на служебные поездки сотрудников. Контракт действует до конца 2019 года, а подрядчиком стала компания «Сервис 007», связанная с семьёй замминистра Виктора Евтухова.

Источник: РИА "Новости"

Летом Transparency International выяснила, что глава Минпромторга Денис Мантуров и его заместители во время командировок останавливаются в президентских номерах. Ночёвка Мантурова в Шанхае обошлась бюджету в 1,38 млн рублей.

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Организацией командировок занималась компания «Сервис 007». Выяснилось, что она принадлежит семье замминистра Виктора Евтухова: тёща чиновника Маргарита Юркан владеет 25%, сестра жены Арина Юркан — 17%. Минпромторг заключал контракты с «Сервисом 007» как с единственным поставщиком. За три года компания заработала 363 млн рублей.

Как сообщила Baza, после скандала Минпромторг заморозил отношения с «Сервисом 007» и не объявлял новых командировочных тендеров. Паузу прервали 30 октября — в этот день министерство заключило новый контракт. Подрядчиком снова стал «Сервис 007», и конкурса вновь не было.

Но одно отличие всё же есть: Евтухов не стал лично подписывать контракт с «Сервисом 007», как в прошлые разы. За него это сделал директор административного департамента министерства.

Антон Иванов

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