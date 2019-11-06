15 млн на два месяца. Российских чиновников отправят в роскошные командировки

Летом Transparency International выяснила, что глава Минпромторга Денис Мантуров и его заместители во время командировок останавливаются в президентских номерах. Ночёвка Мантурова в Шанхае обошлась бюджету в 1,38 млн рублей.
Организацией командировок занималась компания «Сервис 007». Выяснилось, что она принадлежит семье замминистра Виктора Евтухова: тёща чиновника Маргарита Юркан владеет 25%, сестра жены Арина Юркан — 17%. Минпромторг заключал контракты с «Сервисом 007» как с единственным поставщиком. За три года компания заработала 363 млн рублей.
Как сообщила Baza, после скандала Минпромторг заморозил отношения с «Сервисом 007» и не объявлял новых командировочных тендеров. Паузу прервали 30 октября — в этот день министерство заключило новый контракт. Подрядчиком снова стал «Сервис 007», и конкурса вновь не было.
Но одно отличие всё же есть: Евтухов не стал лично подписывать контракт с «Сервисом 007», как в прошлые разы. За него это сделал директор административного департамента министерства.