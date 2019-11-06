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09:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.

Источник: Reuters

Регулярно откладывают средства 8% респондентов, а периодически — 16%. 40% опрошенных хотели бы начать, но у них нет финансовой возможности.

Опрос проводился летом в 14 городах среди 1 тыс. клиентов в возрасте 20−50 лет. Исследование проводилось, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Больше трети опрошенных считают, что на пенсии половину или большую часть доходов будет составлять страховая пенсия по старости. 7% из них рассчитывают только на нее. В группе людей 20−30 лет на страховую пенсию рассчитывают 25% опрошенных, а среди людей в возрасте 41−50 лет — 40%.


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Ожидания доходов после выхода на пенсию:

  • все доходы составит государственная пенсия — 7%;.
  • большую часть составит государственная пенсия — 17%;.
  • доходы будут состоять поровну из государственной пенсии и других доходов — 11%;.
  • государственная пенсия обеспечит меньшую часть доходов — 36%;.
  • все доходы составят другие источники — 8%.

Только 15% россиян полностью понимают, как будет формироваться их пенсия по старости. 55% опрошенных сказали, что общие представления об этом у них есть, но многое остается непонятным.

На какой размер пенсии рассчитывают респонденты:

  • менее 10 тыс. руб. — 24,3%;.
  • 10−20 тыс. руб. — 46,7%;.
  • 20−40 тыс. руб. — 11,1%;.
  • 40−60 тыс. руб. — 1%;.
  • более 60 тыс. руб. — 0,7%;.
  • затрудняюсь ответить — 16,2%.

Напомним, в 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. руб. Сейчас она равна 15,4 тыс. руб.

Ранее Минфин и ЦБ презентовали новую добровольную систему накопления граждан на пенсию — гарантированный пенсионный план.

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