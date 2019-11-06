09:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Регулярно откладывают средства 8% респондентов, а периодически — 16%. 40% опрошенных хотели бы начать, но у них нет финансовой возможности.
Опрос проводился летом в 14 городах среди 1 тыс. клиентов в возрасте 20−50 лет. Исследование проводилось, в том числе в Москве и
Больше трети опрошенных считают, что на пенсии половину или большую часть доходов будет составлять страховая пенсия по старости. 7% из них рассчитывают только на нее. В группе людей 20−30 лет на страховую пенсию рассчитывают 25% опрошенных, а среди людей в возрасте 41−50 лет — 40%.
Только 15% россиян полностью понимают, как будет формироваться их пенсия по старости. 55% опрошенных сказали, что общие представления об этом у них есть, но многое остается непонятным.
Напомним, в 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. руб. Сейчас она равна 15,4 тыс. руб.
Ранее Минфин и ЦБ презентовали новую добровольную систему накопления граждан на пенсию — гарантированный пенсионный план.