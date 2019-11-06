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09:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне набрали кредитов ради старых долгов

Доля розничных кредитов в России с просроченными платежами упала на 0,6 процента, до 4,8 процента. Это самый низкий уровень просрочки с марта 2013 года, следует из данных Банка России на 1 октября.

Источник: РИА "Новости"

Регулятор относит к плохим долгам ссуды, по которым платежей не было по графику более 90 дней. Объем таких кредитов к октябрю 2019 года составил 811,8 миллиарда рублей.

Как отмечает издание РБК, рекордно низкий уровень просрочки наблюдается на фоне роста долговой нагрузки, которая достигла максимума семи лет, составив 10,6 процента от уровня дохода.

По данным ЦБ, 3,7 миллиона россиян расплачиваются по текущим долгам, беря новые кредиты.

Между тем снижение закредитованности россиян является одной из официальных целей регулятора. В 2018 году он вводил повышенные коэффициенты риска по необеспеченным ссудам и на ипотеки с низким первоначальным взносом. С 1 октября 2019 года от банков и микрофинансовых организаций требуют учитывать долговую нагрузку заемщика при выдаче ему беззалогового займа.

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