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15:29 (мск), источник: РИА Новости

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

ХЕЛЬСИНКИ, 6 ноя — РИА Новости. Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.

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Источник: РИА Новости

Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.

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«Таможня ошибочно использовала курсы валют, установленные Финским банком, в то время как должен был использоваться курс Европейского центрального банка. Мы стремимся начать процесс возмещения как можно скорее. Из-за большого количества дел и правил ЕС по определению таможенной стоимости мы ожидаем, что возврат средств не будет завершен до начала следующего года», — отметил Райккя.

Ошибка касается примерно 960 тысяч случаев таможенного оформления. «Сумма, подлежащая возмещению, в настоящее время оценивается таможней примерно в 11,5 миллионов евро», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Таможня сожалеет об ошибке и просит клиентов заполнить специальную форму на сайте ведомства для возврата средств.

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