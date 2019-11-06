16:52 (мск), источник: РИА Новости
Росстат отметил сильный рост цен на гречку в октябре
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Цены на гречневую крупу в октябре в России значительно увеличились — рост составил 7,3%, говорится в сообщении Росстата.
«В октябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую — на 7,3%. Подорожание отмечено в 80 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области). При этом в 48 субъектах цены на крупу увеличились более чем на 7,3%», — говорится в сообщении.
Кроме того, рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. В частности, помидоры подорожали на 23,5%, огурцы — на 15,1%, апельсины — на 11,6%, бананы — на 5,9%. «Одновременно цены на морковь снизились на 9,1%, яблоки — на 8,2%, капусту белокочанную — на 8%, картофель — на 7,3%, лук репчатый — на 6,3%, виноград — на 5,5%, свеклу — на 5,1%, лимоны — на 1,9%, груши — на 1,3%», — отмечает Росстат.
В свою очередь на 0,6−1,1% подорожали говядина (кроме бескостного мяса), соленая сельдь, мясные консервы для детского питания и рыбные консервы в томатном соусе, жирный творог, творожные сырки, сычужные сыры, национальные сыры и брынза, консервированные натуральные овощи.