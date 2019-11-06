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17:58 (мск), источник: Ведомости

ФАС завела дела против четырех банков из-за рассылки спама

Московское управление ФАС завело дела о нарушении закона о рекламе против банка «Хоум кредит», Альфа-банка, Райффайзенбанка и Ситибанка. Антимонопольная служба считает, что они рассылали москвичам по e-mail и sms предложения по ипотеке, кредитованию и картам без их согласия.

Источник: РИА "Новости"

Решение по Ситибанку уже вынесено: он признан виновным вместе с «Билайном». Оператор также привлечен к рассмотрению дел против Райффайзенбанка и «Хоум кредита» вместе с МТС и организатором sms-рассылок MFMSolutions.

За распространение рекламы без согласия клиента банки могут получить штраф до 500 000 руб. за каждый факт нарушения, отмечает ФАС.

Коллективный иск со стороны получателей спама здесь маловероятен, считает партнер Petrol Chilikov Егор Чиликов, потому что вряд ли у них имеются убытки, а даже если вдруг имеются, то они сложно доказуемы. «Интересен вопрос о возможности применения института групповых исков в ситуации, если банки (в случае, если их наберется необходимое количество — пять членов группы плюс истец-представитель) решат оспорить вынесенные не в их пользу решения УФАС», — добавляет юрист Enforce Law Company Владислав Сильченко. По его словам, препятствий для применения этой нормы в рамках административного судопроизводства в арбитражных судах нет.

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