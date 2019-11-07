06:38 (мск), источник: РИА Новости
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. «Газпром» может заключить новое соглашение с «Нафтогазом» только в случае взаимного отказа от претензий.
Ранее глава российской корпорации Алексей Миллер обсудил этот вопрос с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Графом Вальдерзее.
В частности, Антимонопольный комитет Украины должен отменить штраф «Газпрома» на семь миллиардов долларов за якобы злоупотреблении монополией на украинском рынке транзита газа.
Антимонопольный комитет Украины выписал «Газпрому» штраф в январе 2015 года. Российский концерн тогда высказал удивление по этому поводу, заявив, что не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ «Нафтогазу» на западной границе России.
Тем не менее в декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить штраф вместе с пеней за просрочку — всего 171,8 миллиарда гривен, или примерно 6,8 миллиарда долларов. С июня 2017 года украинская сторона начала принудительное взыскание, получив с тех пор порядка 3,8 миллиарда долларов за счет активов «Газпрома» в стране, в том числе дивидендов от украинского «Газтранзита».
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах, последняя из которых состоялась 27 октября. Тогда российская делегация заявила о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Однако прогресса на этом направлении достичь не удалось.