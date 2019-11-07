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06:38 (мск), источник: РИА Новости

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. «Газпром» может заключить новое соглашение с «Нафтогазом» только в случае взаимного отказа от претензий.

Источник: РИА Новости

Ранее глава российской корпорации Алексей Миллер обсудил этот вопрос с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Графом Вальдерзее. Топ-менеджер заявил о необходимости урегулировать судебные споры с Украиной.

В частности, Антимонопольный комитет Украины должен отменить штраф «Газпрома» на семь миллиардов долларов за якобы злоупотреблении монополией на украинском рынке транзита газа.

Также для заключения контракта Киев должен восстановить имущественные права «Газпрома» в стране.

Газовый спор

Антимонопольный комитет Украины выписал «Газпрому» штраф в январе 2015 года. Российский концерн тогда высказал удивление по этому поводу, заявив, что не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ «Нафтогазу» на западной границе России.

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Тем не менее в декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить штраф вместе с пеней за просрочку — всего 171,8 миллиарда гривен, или примерно 6,8 миллиарда долларов. С июня 2017 года украинская сторона начала принудительное взыскание, получив с тех пор порядка 3,8 миллиарда долларов за счет активов «Газпрома» в стране, в том числе дивидендов от украинского «Газтранзита».

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах, последняя из которых состоялась 27 октября. Тогда российская делегация заявила о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Однако прогресса на этом направлении достичь не удалось.

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Источник:©РИА "Новости"
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