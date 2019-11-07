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06:51 (мск), источник: Известия

У последней черты: ветхие дома предлагают ремонтировать за счет граждан

Безопасность жилья с износом более 70% хотят поддерживать с помощью специальной подпрограммы.

Источник: РИА "Новости"

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта. Эту инициативу ведомства обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме. Сейчас в стране 25 млн кв. м таких домов. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, если речь идет только о поддерживающем ремонте, взносы россиян вряд ли существенно повысятся. Однако есть риск, что это будут бесполезные траты — ветхие дома в любом случае скоро придут в негодность, их проще расселить, а деньги направить на создание нового жилого фонда.

Непрерывное расселение

Дома с износом более 70%, которые не признали аварийными, могут включить в региональные программы капремонта, а точнее, в трехлетние подпрограммы.

В этих зданиях будут проводиться только необходимые работы — чтобы поддерживать их в безопасном для жильцов состоянии до тех пор, пока дома не будут переведены в аварийный фонд.
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Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минстроя, подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт, — за счет граждан. По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов, добавили в ведомстве. Разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Его положения сейчас обсуждаются на различных площадках.

Президент Владимир Путин в своем майском указе поставил перед правительством задачу устойчивого сокращения аварийного фонда. А также поиска непрерывно действующих инструментов переселения граждан из непригодных для жизни домов.

В 2019—2024 годы планируется переселить 530 тыс. человек из 9,54 млн кв. м аварийных домов. На это планируется потратить более 507 млрд рублей, из которых 431 млрд — из федерального бюджета. Всего по итогам III квартала 2019 года в России насчитывается 54,7 тыс. аварийных домов общей площадью 16 млн кв. м, сообщили в Минстрое.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, за 9 месяцев этого года аварийным было признано 2,28 млн кв. м жилья.

Больше всего таких домов находится в Республике Саха (Якутия), Кемеровской и Архангельской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.

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В октябре правительство внесло в Госдуму законопроект, формирующий новые механизмы расселения аварийного жилья. Помимо подпрограммы для домов с высокой степенью износа, в числе новелл — конкретизация критериев и порядка признания зданий аварийными и наделение региональных властей правом устанавливать меры дополнительной поддержки для переселенцев.

При этом само понятие «ветхое жилье» из законопроекта, разработанного Минстроем, было исключено. Как пояснял вице-премьер Виталий Мутко, было решено не множить юридические понятия — то есть не разделять ветхое и аварийное жилье, тем более что сложно установить критерии первого.


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Ни туда ни сюда

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин поддержал исключение термина «ветхое жилье» из законопроекта. Если бы в документе было сразу два понятия, то у региональных властей появилась бы возможность для манипуляций, считает он.

До ветхого жилья очередь или никогда бы не дошла, или дошла бы через многие годы.
Дмитрий Ионин
депутат Госдумы

Однако вопрос о том, как поступать с домами с высоким износом — от 66−70%, остается открытым и потому самым дискуссионным, отметил член комитета по жилищной политике и ЖКХ ГД Илья Осипов.

По данным Росстата, на конец 2018 года к многоквартирным домам с износом 66−70% относилось более 231 тыс. зданий (82 млн кв. м), с износом свыше 70% — более 101 тыс. (25 млн кв. м).

Это в несколько раз больше, чем официально признанных аварийными.
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По словам Ильи Осипова, вопрос о домах с высокой степенью износа стал одним из центральных на расширенном рабочем совещании комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ в Ярославле 1 ноября. На мероприятии присутствовали представители почти 40 регионов. Они отмечали, что зданий, близких к аварийным, очень много. Они не получают этот статус, но и ремонтировать их по стандартной программе капремонта зачастую невозможно — это слишком дорого, сказал парламентарий. Этот вопрос снова обсудят во время парламентских слушаний комитета 7 ноября.

По данным генерального директора АО «КТБ ЖБ» Артема Давидюка, средняя стоимость капремонта домов с износом менее 65% составляет около 30 тыс. рублей за 1 кв. м. Ремонт одного жилого здания обходится примерно в 13,7 млн рублей, добавила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

По данным АРОКР, сейчас взнос на капремонт в среднем по стране составляет около 7,24 рубля в месяц за 1 кв. м.

Цена ремонта зданий с износом более 65% дороже примерно на треть — 40 тыс. рублей за 1 кв. м, сказал Артем Давидюк. А дома с износом свыше 70% требуют не просто капремонта, а реконструкции, стоимость которой может составлять в среднем 100−120 тыс. рублей за 1 кв. м в зависимости от типа здания, его площади, конструкции, возраста, добавил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Цена всех работ начинается от 40 млн рублей за дом.
Илья Жарский
управляющий партнер экспертной группы Veta

По мнению эксперта, расходы на поддерживающее содержание зданий по подпрограмме Минстроя могут быть меньше в 2,5−3 раза.

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По оценке Артема Давидюка, стоимость самых необходимых видов работ по домам, включенным в подпрограмму, составит в среднем 10 тыс. рублей за 1 кв. м. В этом случае взносы россиян за капремонт вряд ли повысятся, считает Анна Мамонова.

Однако, по мнению Дмитрия Ионина, подпрограмма предполагает ремонт за счет граждан фактически аварийного жилья, которое проще снести и расселить. Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева согласна, что эти «дома, по-хорошему, стоит включать в программу по расселению аварийного жилья».

Ответственный секретарь экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук предполагает, что в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме может начаться дискуссия о том, что деньги, которые будут тратиться по сути вхолостую, могли бы пойти сразу на создание альтернативного жилого фонда. Он также отметил, что подпрограмма вряд ли обеспечит устойчивое сокращение аварийного жилья, поскольку только оттянет решение проблемы, а не закроет ее.

Мария Перевощикова

 У последней черты: ветхие дома предлагают ремонтировать за счет граждан
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