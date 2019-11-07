Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признал вину Мужчина не был судим ранее, однако стоял на учете у врача психиатра-нарколога в связи с алкогольной зависимостью
Фоторепортажи
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
8В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
12:01 (мск), источник: РИА Новости

Исследование выявило наиболее закредитованную группу россиян

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Большая часть россиян со средними доходами регулярно пользуется кредитными картами, почти каждый четвертый из этой категории имеет автокредит, а каждый пятый — кредит на неотложные нужны, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Исследование основывается на данных скан-панели домохозяйств «Ромира» (она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах РФ) и посвящено уровню жизни различных доходных страт. Для анализа данных скан-панели россияне подразделяются на группы в зависимости от дохода: низкодоходный, средне- и высокодоходный сегменты.

Новость
Копить или купить? Почему россияне не привыкли делать сбережения

При отнесении к какой-либо из групп, помимо самоопределения домохозяйств, учитывалась доля расходов на еду, для среднедоходной группы составляющая от 20% до 30%. К этой группе «Ромир» отнес 17%.

«Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, так как именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим. Так, 89% населения со средним уровнем дохода регулярно пользуется кредитными картами, 22% граждан этой же категории обременены автокредитом. Каждый пятый россиянин (20%) со средним доходом выплачивает кредит на неотложные нужны», — говорится в исследовании.


Нажмите,
чтобы включить звук

В свою очередь ипотечный кредит имеют 4,6% граждан с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% — с низкими доходами. Холдинг указывает, что, в отличие от группы со средними доходами, высокодоходная страта защищена сбережениями и собственностью.

«Каждый второй гражданин с высоким доходом (50%) владеет двумя или более автомобилями. Для сравнения, в низкодоходном сегменте данный показатель равен 11%. Также половина граждан из слоя с высокими доходами (48%) владеет дачей или загородным участком», — указывается в исследовании.

По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, средний класс ожидаемо оказался наиболее закредитованной группой населения.

«С одной стороны, это позволяет им быстро приобретать автомобили или крупные покупки, с другой же, они наиболее чувствительны к любым торможениям и потрясениям экономики. В целом мы продолжаем наблюдать снижение интереса россиян к потребительским кредитам и кредитам на неотложные нужды», — сказал Милехин, слова которого приводятся в сообщении.

Читайте также
 Брат солдата Шамсутдинова высказался по поводу преступления родственника
Скопления мертвых. Что происходит во Вселенной
Названа причина утечки отходов в «экологическом Чернобыле»
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за 20 лет
В Мексике нашли ловушки для мамонтов возрастом 15 тысяч лет
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Новое исследование не нашло подтверждения пользы для психического здоровья от приема добавок с омега-3 жирными кислотами.
Hi-Tech
Мир завтрашнего дня: какой может стать Земля Художники создают целые фантастические реальности на наших экранах
Кино
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу Телеведущий дал честное интервью Ксении Собчак
Авто
В России могут отменить странный штраф за скорость Законопроект поддержал комитет по госстроительству, но правительство и ГИБДД против
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Популярные темы на «Детях»
Как бы вы поступили? 220
раннее развитие 192
Доминикана, для Феи с топором. 149
Выплата кредита 132
Леди
Стриженова подчеркнула постройневшую фигуру ярким нарядом В сети единогласно решили, что звезда буквально расцвела.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь