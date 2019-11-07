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12:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ

Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Источник: Reuters

Обращения направили вице-премьеру Дмитрию Козаку, министру энергетики Александру Новаку и главе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) Игорю Артемьеву, сообщает РБК со ссылкой на копии документов.

«Ассонефть» — некоммерческое объединение малых и средних независимых нефтегазодобывающих компаний. Является членом Торгово-промышленной палаты (ТПП), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Опоры России» и других организаций. В числе участников, по данным на 2018 год, — «Калининграднефть», «Иркутская нефтяная компания», «Инветс трейд», «НС-Ойл», «Алойл» и другие. Всего в него входит 52 нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих организаций.


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«Ассонефть» считает инициативу совершенно необоснованной. По мнению объединения, это создаст преференции для одних компаний в ущерб другим и противоречит закону «О защите конкуренции».

В обращении отмечается, что небольшие независимые компании не могут отделять попутный нефтяной газ от нефти на специальных установках, потому что строительство многоступенчатых компрессоров для этого не окупаются. Кроме того, нефтяные участки малых компаний находятся далеко от магистральных газопроводов. Поэтому компании либо закачивают газ обратно в пласт для поддержания давления или сжигают на факелах. При закачивании обратно налог потребуется платить многократно, а при сжигании к НДПИ добавится штраф.

Ранее разработан законопроект по предоставлению налоговых льгот «Роснефти» и «Газпром нефти» по Приобскому месторождению на 60 млрд руб. в год. С помощью НДПИ на ПНГ хотят покрыть половину этих выпадающих доходов.

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