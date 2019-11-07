Минстрой пояснил, что программа ремонта ветхого жилья не увеличит квартплату для граждан

«Никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит, и, соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт», — говорится в сообщении.
Газета «Известия» в четверг сообщила, что отдельная подпрограмма капитального ремонта для домов с уровнем износа более 70%, которую планирует разработать Минстрой РФ, будет оплачиваться за счет граждан.
Ранее замглавы Минстроя РФ Максим Егоров заявлял, что министерство рассматривает возможность выделения в отдельную подпрограмму домов с высоким уровнем износа в рамках программы капитального ремонта, тогда как действующее законодательство позволяет исключать дома с износом более 70% из этой программы.
Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В программы включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны.