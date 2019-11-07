Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот для «скорой помощи» На службе медиков может появиться уникальная технология
Фоторепортажи
8В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
12И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
13:16 (мск), источник: ТАСС

Минстрой пояснил, что программа ремонта ветхого жилья не увеличит квартплату для граждан

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Проект закона о капитальном ремонте не предусматривает изменения размера взносов граждан на эти нужды, сообщила в четверг пресс-служба Минстроя РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит, и, соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт», — говорится в сообщении.

В Минстрое также подчеркнули, что законопроект сохраняет все действующие гарантии жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и предусматривает установление дополнительных мер государственной поддержки при переселении из аварийного жилья.
Новость
Свой угол. Кто может получить квартиру от государства бесплатно

Газета «Известия» в четверг сообщила, что отдельная подпрограмма капитального ремонта для домов с уровнем износа более 70%, которую планирует разработать Минстрой РФ, будет оплачиваться за счет граждан.

Ранее замглавы Минстроя РФ Максим Егоров заявлял, что министерство рассматривает возможность выделения в отдельную подпрограмму домов с высоким уровнем износа в рамках программы капитального ремонта, тогда как действующее законодательство позволяет исключать дома с износом более 70% из этой программы.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В программы включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны.

Справка
Ответы на главные вопросы об ОФЗ-нЧто же такое ОФЗ-н, сколько можно на них заработать и почему они выгоднее банковских вкладов — читайте в нашем материале.
 США дома столкнулись с тем, за что сами ругали Россию
"С точки зрения боевой живучести это уникальная вещь, такого еще никто не реализовал"
Против посадившего знакомую за штурвал Ан-24 пилота завели дело
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за 20 лет
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Ученые создали непотопляемый в воде металл
На Красной площади прошел парад (фото)
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Новое исследование не нашло подтверждения пользы для психического здоровья от приема добавок с омега-3 жирными кислотами.
Hi-Tech
Мир завтрашнего дня: какой может стать Земля Художники создают целые фантастические реальности на наших экранах
Кино
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу Телеведущий дал честное интервью Ксении Собчак
Авто
В России могут отменить странный штраф за скорость Законопроект поддержал комитет по госстроительству, но правительство и ГИБДД против
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
Наташа Королева о потере второго ребенка: «У него уже билось сердце» Певица рассказала о выкидыше
Леди
Стриженова подчеркнула постройневшую фигуру ярким нарядом В сети единогласно решили, что звезда буквально расцвела.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь