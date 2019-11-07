Стоимость капремонта могут пересмотреть

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минстрой России не исключает возможности пересмотра подходов в вопросе стоимости капитального ремонта в многоквартирных домах. Такое мнение высказал в четверг заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.
«У нас остро стоит тема уровня стоимости капитального ремонта <…> Может быть, нам надо вообще пересмотреть парадигму, что такое экономически обоснованная стоимость капитального ремонта», — сказал замминистра на сессии «Капитальный ремонт МКД» на площадке Московского архитектурного института.
По словам Егорова, возможно, нужно перейти на двухтарифную форму оплаты капитального ремонта с минимальной стоимостью для граждан. «Мы видим, что есть большой разрыв программы и финустойчивости», — добавил он.
Как ранее сообщали в Фонде ЖКХ, минимальный взнос в среднем по стране в среднем составляет 8 рублей 57 копеек за 1 кв. м жилья.
Система региональных программ капремонта была запущена в 2014 году. В региональные программы капитального ремонта включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны. За шесть проведен капитальный ремонт 500 тыс. конструктивных элементов в 150 тыс. многоквартирных домов, улучшены условия проживания 20 млн жителей.