19:29 (мск), источник: ТАСС
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября
Из Москвы и Петербурга на полуостров будут следовать именные составы «Таврия».
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Продажи билетов на пассажирские поезда из Москвы и
«8 ноября стартуют продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования “Таврия” — это одно из ранних названий Крымского полуострова», — отмечается в сообщении.
Перевозчик также сообщил, что первый поезд из
Первый поезд из Москвы (Казанский вокзал) в Симферополь отправится 24 декабря, он преодолеет 2009 км за 33 часа.
На маршруте
Перевозчик сообщил, что стоимость билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей, из
При определении стоимости применяется динамическое ценообразование, стоимость билетов может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов. Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2 966 рублей, проезд в СВ стоит от 9 952 рублей. Стоимость билетов из
Санкт-Петербургав плацкарте — от 3 500 рублей, в купе — от 3 906 рублей.
Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика.
Ранее сообщалось, что первые поезда в Крым с материковой части России планируется запустить после ввода железнодорожной части Крымского моста. Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания «Гранд Сервис Экспресс», а первыми направлениями перевозчика станут Москва — Симферополь и