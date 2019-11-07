Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как изменилась Европа со времен Второй мировой войны (фото)Некоторые места сейчас можно узнать с трудом
Фоторепортажи
2525 объектов культурного наследия, которым грозит исчезновение
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
19:29 (мск), источник: ТАСС

Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

Из Москвы и Петербурга на полуостров будут следовать именные составы «Таврия».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Продажи билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым стартуют в пятницу, 8 ноября, говорится в сообщении перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Новость
Туристы примостились в Крыму

«8 ноября стартуют продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования “Таврия” — это одно из ранних названий Крымского полуострова», — отмечается в сообщении.

Перевозчик также сообщил, что первый поезд из Санкт-Петербурга (Московский вокзал) в Севастополь отправится 23 декабря в 14:00 мск. Путь в 2741 км займет 43,5 часа, состав первым пройдет по Крымскому мосту.


Нажмите,
чтобы включить звук

Первый поезд из Москвы (Казанский вокзал) в Симферополь отправится 24 декабря, он преодолеет 2009 км за 33 часа.

На маршруте Санкт-Петербург — Севастополь будут курсировать пять одноэтажных поездов, состоящих из плацкартных и купейных вагонов, а на направлении Москва — Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (№ 27/28).

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Стоимость билетов

Перевозчик сообщил, что стоимость билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь — от 3500 рублей. При определении стоимости будет применяться динамическое ценообразование.

При определении стоимости применяется динамическое ценообразование, стоимость билетов может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов. Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2 966 рублей, проезд в СВ стоит от 9 952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 3 500 рублей, в купе — от 3 906 рублей.
«Гранд Сервис Экспресс»

Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что первые поезда в Крым с материковой части России планируется запустить после ввода железнодорожной части Крымского моста. Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания «Гранд Сервис Экспресс», а первыми направлениями перевозчика станут Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.

Читайте также
Турпоток в Крым вырос на 30% за год работы Крымского моста
Во время загрузки произошла ошибка.
15 мая© Ньюстюб
 США дома столкнулись с тем, за что сами ругали Россию
"С точки зрения боевой живучести это уникальная вещь, такого еще никто не реализовал"
В Австрии задержан экс-чиновник минкульта России
Назван самый пыльный город России
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Слишком толстого кота не пустили в самолет в Москве (фото)
Стоимость капитального ремонта могут пересмотреть
Водопад в Ирландии начал «течь» снизу вверх (видео)
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Исследователи опровергли еще одно заблуждение об эффекте омега-3.
Hi-Tech
За что китайский гигант готов заплатить 1 миллиард долларов Их вложат в развитие экосистемы
Кино
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу Телеведущий дал честное интервью Ксении Собчак
Авто
В Россию едет новый Volkswagen: он будет меньше «Туарега» В базе Росстандарта появились сертификационные документы на удлинённую версию Volkswagen Tiguan под названием Allspace
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Наташа Королева о потере второго ребенка: «У него уже билось сердце» Певица рассказала о выкидыше
Леди
Стриженова подчеркнула постройневшую фигуру ярким нарядом В сети единогласно решили, что звезда буквально расцвела.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь