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7 ноября, источник: Ведомости

Глава МВФ рассказала о рекордном мировом долге в $188 трлн

Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Основным фактором его роста стал частный сектор, на который приходится две трети от общего уровня задолженности, добавила она.

Георгиева отметила, что показатель госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны. Госдолг развивающихся стран, по ее словам, на уровне, который наблюдался во время долгового кризиса 1980-х гг. «В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности», — заключила она.

Глава МВФ напомнила, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена финансовым кризисом 2008 г., когда частному сектору оказывалась масштабная господдержка. «Только прямая господдержка финансовых учреждений во время кризиса 2008 г. составила $1,6 трлн», — уточнила Георгиева. Она подчеркнула, что такой уровень мирового долга создает риски для глобальной экономической и финансовой стабильности.

Предшественница Георгиевой на посту главы МВФ — Кристин Лагард — в 2018 г. заявляла, что глобальный долг составляет $182 трлн. Она призывала мировые правительства сделать все возможное для его сокращения, поскольку мировая экономика замедляет рост и обеспечивать выплаты будет все сложнее.

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