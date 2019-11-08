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06:52 (мск), источник: Известия

Фонд доплаты труда: 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам

Оклады топ-менеджеров увеличились больше, чем рядовых работников.

Источник: Известия

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать. Четверть предприятий планирует также увеличение штата. Кроме того, нарастает тренд на дистанционную занятость: такой вариант предложила подчиненным треть работодателей.

Рост фонда оплаты труда несущественен и провоцирует социальное неравенство, сказали опрошенные «Известиями» эксперты. При этом они подчеркнули, что удалённая работа положительно влияет на производительность труда.

Неравенство повышения

Сильнее всего (на 8%) увеличились оклады топ-менеджеров компаний, следует из результатов исследования EY. Траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%. В общей сложности зарплаты работникам с мая 2018 года по апрель 2019-го подняло 83% опрошенных компаний. Фонд оплаты труда при этом вырос в среднем на 6,4%.

Принимая решение об изменении заработной платы, большинство компаний (80%) использует индивидуальный подход, однако 48% применяют еще и единый процент пересмотра для всех работников.

В первом случае оклады за год увеличились в среднем на 9%, во втором — на 5%. При этом почти все организации планируют повышать оплату труда сотрудников и в следующие 12 месяцев — на 6%, следует из материалов аудиторской компании.

Источник: Известия

Фонд оплаты труда в опрошенных EY фирмах рос быстрее инфляции, которая, по данным Минэкономразвития, составила 5,17% в апреле 2019 года. До конца года тенденция должна сохраниться: МЭР ожидает снижения показателя до 3−3,3% в декабре. При этом реальные зарплаты в целом по России также демонстрировали позитивную динамику, увеличившись на 1,3% в первом квартале 2019-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата. Номинальные начисленные зарплаты за это время выросли на 6,5%.

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Увеличение фонда оплаты на 6,4% несущественно, отметила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина. С прошлого года на рынке труда отмечается умеренно-повышательный тренд, который говорит о стабильной ситуации с зарплатами. При этом усиливается конкуренция за начинающих специалистов: на рынок выходит самое малочисленное поколение, и борьба за них на уровне зарплат и других параметров продолжится в течение еще не одного квартала, отметила эксперт.

Сотрудники высшего и низшего звена ощущают инфляцию по-разному, заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Для руководящих работников ее уровень может быть ниже фактического, а для людей с небольшой зарплатой — в три-четыре раза выше. Поэтому неравномерное и не очень высокое увеличение фонда оплаты труда чревато нарастанием социальной напряженности и закредитованностью населения.


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Размеры премий по итогам 2018-го оказались ниже ожидаемых: старшее звено управления недосчиталось 8 п.п. поощрений, получив премиальные в размере 34% от годовой зарплаты, сотрудники среднего звена потеряли 3 п.п. надбавки — им выплатили 24% годового оклада, а специалисты и вспомогательный персонал недополучили 2 п.п. В общей сложности были премированы работники 96% компаний, говорится в исследовании EY.

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Увольнение и удаленка

Замедление роста мировой экономики и рост рынка информационных технологий не приведут к масштабным увольнениям, обнадёжили в EY. Сокращение персонала планирует только 7% организаций, а увеличить штат собирается 24% опрошенных компаний. Планы по изменению численности коснутся в основном производственного и административно-управленческого персонала, говорится в исследовании.

Нанимать дополнительных сотрудников в ближайшее время вполне естественно: экономика России оправилась от экономических шоков 2014—2015 годов, уверен Денис Домащенко.

По итогам 2019-го у компаний возрастет прибыль по сравнению с низкой базой предыдущих лет, что позволит расширить штат и увеличить производство, спрогнозировал он.
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При этом за последний год до 28% выросло число фирм, предоставляющих сотрудникам возможность работать дистанционно. Либеральные в организации рабочего процесса компании относятся к разным индустриям, а именно IT, производству, девелопменту и логистике, отметили в аудиторской компании. Там также заявили, что на динамику показателя повлияло развитие автоматизации компаний: так, расчет заработной платы автоматизирован у 93% фирм, кадровое администрирование — у 92%, оценка и подбор персонала — у 50% и 38% респондентов.

Дистанционная занятость повышает производительность труда, так как сотрудники ориентированы на решение конкретных задач и тратят на это в том числе личное время, уверен Денис Домащенко. Кроме того, удалённые работники выгодны компаниям, потому что позволяют сэкономить на аренде помещения, которая в последние годы становится всё дороже.

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Работать из дома могут только те люди, которые не принимают участия в коллективных решениях, возразил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он добавил, что большинство россиян не готово к дистанционному труду: это требует огромной концентрации и дисциплины.

В исследовании EY приняло участие свыше 180 российских и международных компаний. Они предоставили данные более чем по 700 предприятиям. Среди респондентов были представители нефтегазовой и тяжелой промышленности, производители потребительских товаров, телекоммуникационные, транспортные и строительные компании. Обзор содержит сведения о зарплатах людей в 24 субъектах России.

Исследование: 40% россиян недовольны своей зарплатой
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13 августа© Ньюстюб
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