09:59 (мск), источник: РИА Недвижимость
Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.
В среду председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки будут уменьшаться вслед за инфляцией и в ближайшие нескольких лет могут составить
В начале ноября крупные российские компании заявили о снижении ставок.
Так, Сбербанк с 8 числа снижает ставки на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования с застройщиками. ВТБ планирует уменьшить ее на 0,4 процентного пункта и рассчитывает, что ипотеку на готовое жилье и новостройки можно будет взять по ставке от 8,6%.
Об аналогичных шагах объявили
Ряд других опрошенных РИА Новости кредитных организаций, в частности Совкомбанк, Райффайзенбанк и МКБ, планируют аналогичные шаги.
«Минимальная ставка в нашем банке сейчас с учетом действующих спецпредложений и акций составляет 6,99%. Можно ожидать, что до конца года участники рынка ипотеки продолжат адаптировать свои ставки к новым макроэкономическим условиям — тогда средняя процентная ставка может приблизиться к 9%», — сообщил РИА Новости руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев.
Эксперты полагают, что в 2020 году ставки могут снизиться до диапазона 8,5−9%, что поспособствует росту ипотечного кредитования на 25−30%.
«При ставках ниже девяти процентов рынок может накрыть новой волной рефинансирования — аналогично тому, что мы видели в 2017—2018 годах. Только на этот раз за рефинансированием придут заемщики, занимавшие в 2016—2017 годах. Впрочем, даже без учета эффекта рефинансирования снижение ставок обеспечит дополнительный прирост платежеспособного спроса», — считает
При этом эксперты отмечают, что в условиях пониженных процентных ставок спрос на ипотеку продолжит активно повышаться в том случае, если экономике удастся выйти на более устойчивую траекторию роста.
«Если динамика доходов населения будет оставаться на отрицательной территории или в зоне стагнации, то даже в случае значительного снижения ипотечных ставок темпы роста ипотечного кредитования, вероятно, продолжат умеренное замедление», — рассказал РИА Новости главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.