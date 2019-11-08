Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как изменилась Европа со времен Второй мировой войны (фото)Некоторые места сейчас можно узнать с трудом
Фоторепортажи
22Великая депрессия
8В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
09:59 (мск), источник: РИА Недвижимость

Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.

Источник: РИА Недвижимость

В среду председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки будут уменьшаться вслед за инфляцией и в ближайшие нескольких лет могут составить семь-восемь процентов (при инфляции в четыре процента).

В начале ноября крупные российские компании заявили о снижении ставок.

Новость
Жилье размером с парковку: станут ли наноквартиры трендом

Так, Сбербанк с 8 числа снижает ставки на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования с застройщиками. ВТБ планирует уменьшить ее на 0,4 процентного пункта и рассчитывает, что ипотеку на готовое жилье и новостройки можно будет взять по ставке от 8,6%.

Об аналогичных шагах объявили Альфа-банк (6 ноября снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%) и «ФК Открытие», который предлагает получить кредит на покупку жилья на первичном рынке под 7,95%.

Ряд других опрошенных РИА Новости кредитных организаций, в частности Совкомбанк, Райффайзенбанк и МКБ, планируют аналогичные шаги.


Нажмите,
чтобы включить звук

«Минимальная ставка в нашем банке сейчас с учетом действующих спецпредложений и акций составляет 6,99%. Можно ожидать, что до конца года участники рынка ипотеки продолжат адаптировать свои ставки к новым макроэкономическим условиям — тогда средняя процентная ставка может приблизиться к 9%», — сообщил РИА Новости руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев.

Новость
Две трети россиян пренебрегли ипотекой

Эксперты полагают, что в 2020 году ставки могут снизиться до диапазона 8,5−9%, что поспособствует росту ипотечного кредитования на 25−30%.

«При ставках ниже девяти процентов рынок может накрыть новой волной рефинансирования — аналогично тому, что мы видели в 2017—2018 годах. Только на этот раз за рефинансированием придут заемщики, занимавшие в 2016—2017 годах. Впрочем, даже без учета эффекта рефинансирования снижение ставок обеспечит дополнительный прирост платежеспособного спроса», — считает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

При этом эксперты отмечают, что в условиях пониженных процентных ставок спрос на ипотеку продолжит активно повышаться в том случае, если экономике удастся выйти на более устойчивую траекторию роста.

«Если динамика доходов населения будет оставаться на отрицательной территории или в зоне стагнации, то даже в случае значительного снижения ипотечных ставок темпы роста ипотечного кредитования, вероятно, продолжат умеренное замедление», — рассказал РИА Новости главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Справка
Ответы на главные вопросы об ОФЗ-нЧто же такое ОФЗ-н, сколько можно на них заработать и почему они выгоднее банковских вкладов — читайте в нашем материале.
Читайте также
 Где тарифы ЖКХ в следующем году вырастут больше и меньше всего
Десять запретных действий при показе и просмотре квартиры
Начались продажи билетов на поезда в Крым
Акинфеев совершил невероятный сэйв ногой в матче Лиги Европы
Умер козел Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром Амуром
Социологи: Миллениалов ждет бедность и быстрая смерть
Слишком толстого кота не пустили в самолет в Москве (фото)
В Колумбии кошка спасла годовалого ребенка (видео)
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Исследователи опровергли еще одно заблуждение об эффекте омега-3.
Hi-Tech
За что китайский гигант готов заплатить 1 миллиард долларов Их вложат в развитие экосистемы
Кино
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино В топ-10 вошли секс-сцены, в которых актерам было невыносимо сниматься, а зрителям впоследствии — тяжело смотреть
Горячие темы на Авто
Российское программное обеспечение 279
Минимальная оплата труда в России одна из самых минимальных! 186
Про протестные настроения 96
Про демографические проблемы 93
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Добрая королева Бесс – 3 306
Ты должен мне верить или...Да без проблем.родной.. 231
Эффективный класс и обычный - огромная разница? 212
Забавные картинки 169
Леди
Анастасия Волочкова сменила имидж и сказочно преобразилась Критике подверглась лишь обувь балерины.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь