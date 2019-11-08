Начались продажи билетов на поезда в Крым

Компания анонсировала старт продаж с 8 ноября. Представитель компании уточнял РИА Новости, что они начнутся в пятницу в первой половине дня. Выполнять перевозки будут именные составы дальнего следования «Таврия» — это одно из ранних названий Крымского полуострова. Пассажиры могут выбрать и оплатить билеты в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании.
«Продажи открыты. Билеты доступны на новом сайте grandtrain.ru и в мобильном приложении “ГСЭ Билеты”, также в железнодорожных кассах по всей стране», — сообщили в компании в пятницу.
Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.
Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№ 27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая «Таврия» из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
Представитель «Гранд Сервис Экспресса» сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 3500 рублей, в купе от 3906 рублей.
«Гранд Сервис Экспресс» создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва-Санкт-Петербург. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста через Керченский пролив уже открыта. Запуск движения поездов по железнодорожной части моста запланирован на декабрь 2019 года.