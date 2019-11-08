Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признал вину Мужчина не был судим ранее, однако стоял на учете у врача психиатра-нарколога в связи с алкогольной зависимостью
Фоторепортажи
22Великая депрессия
8В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
09:15 (мск), источник: РИА Новости

Начались продажи билетов на поезда в Крым

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут ходить по новому мосту в конце декабря, сообщили РИА Новости в компании — операторе перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

36
фотографий
36
фотографий
36
фотографий

Компания анонсировала старт продаж с 8 ноября. Представитель компании уточнял РИА Новости, что они начнутся в пятницу в первой половине дня. Выполнять перевозки будут именные составы дальнего следования «Таврия» — это одно из ранних названий Крымского полуострова. Пассажиры могут выбрать и оплатить билеты в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании.

«Продажи открыты. Билеты доступны на новом сайте grandtrain.ru и в мобильном приложении “ГСЭ Билеты”, также в железнодорожных кассах по всей стране», — сообщили в компании в пятницу.


Нажмите,
чтобы включить звук

Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№ 27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая «Таврия» из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
Читайте также
Туристы примостились в Крыму

Представитель «Гранд Сервис Экспресса» сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 3500 рублей, в купе от 3906 рублей.

«Гранд Сервис Экспресс» создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва-Санкт-Петербург. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста через Керченский пролив уже открыта. Запуск движения поездов по железнодорожной части моста запланирован на декабрь 2019 года.

6
фотографий
6
фотографий
Читайте также
 Зеленский признал, что Украина не сможет самостоятельно 'вернуть' Крым
На Украине заметили массовое возвращение переселенцев из Крыма домой
Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке
Акинфеев совершил невероятный сэйв ногой в матче Лиги Европы
Умер козел Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром Амуром
Социологи: Миллениалов ждет бедность и быстрая смерть
Слишком толстого кота не пустили в самолет в Москве (фото)
В Колумбии кошка спасла годовалого ребенка (видео)
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Исследователи опровергли еще одно заблуждение об эффекте омега-3.
Hi-Tech
За что китайский гигант готов заплатить 1 миллиард долларов Их вложат в развитие экосистемы
Кино
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино В топ-10 вошли секс-сцены, в которых актерам было невыносимо сниматься, а зрителям впоследствии — тяжело смотреть
Авто
В Россию едет новый Volkswagen: он будет меньше «Туарега» В базе Росстандарта появились сертификационные документы на удлинённую версию Volkswagen Tiguan под названием Allspace
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Добрая королева Бесс – 3 306
Ты должен мне верить или...Да без проблем.родной.. 231
Эффективный класс и обычный - огромная разница? 212
Забавные картинки 169
Леди
Анастасия Волочкова сменила имидж и сказочно преобразилась Критике подверглась лишь обувь балерины.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь