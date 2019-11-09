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08:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские молочники попросили правительство помочь с навозом

Производители молока попросили правительство смягчить требования к обращению с навозом, необходимым для удобрения земель, на которых выращиваются корма для коров, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), объединяющий ведущих участников рынка, направил в правительство свои предложения в рамках «регуляторной гильотины». В частности, производители молока просят у властей разрешения смягчить требования к обращению с навозом. Поскольку он относится к отходам, на него необходимо оформлять документы, а также получать лицензию на обращение с ним.

При этом, утверждает организация, большую часть навоза молочники используют для собственных нужд — в качестве удобрения почвы, на которой выращивается корм для коров. Таким образом, навоз обычно не покидает пределы хозяйства, на котором был произведен, и не загрязняет окружающую среду.


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Также организация попросила изменить категорию молочных заводов по степени влияния на окружающую среду. Сейчас они относятся к наиболее вредным первой и второй категории, поэтому обязаны соблюдать ряд требований к техническому оснащению, что влечет дополнительные необоснованные расходы. При этом, по утверждению производителей, в реальности производимые заводами выбросы соответствуют более низким категориям.

Еще одно предложение касается смягчения требований к цифровой маркировке продукции, которая станет обязательной с лета следующего года. По оценке фермеров, на внедрение оборудования придется потратить около 25 миллиардов рублей, что приведет к подорожанию конечной продукции.

Механизм «регуляторной гильотины» был запущен в начале года по инициативе премьер-министра Дмитрия Медведева с целью актуализации законодательства в рамках требований к бизнесу. Предполагается, что каждая отрасль и ведомство разработают свои поправки к текущим правилам, и в дальнейшем новые нормативы будут регулярно проходить проверку на целесообразность. Нынешние нормы должны быть специальным образом одобрены, иначе они будут отменены.

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