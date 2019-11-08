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12:09 (мск), источник: Life.ru

Развод для жильцов. Как не переплачивать при капремонте

Региональные программы капремонта не справляются со своими задачами, об этом заявили в Счётной палате. Также в ведомстве сочли плату за ремонт заниженной в некоторых регионах. При этом жильцы часто жалуются на некачественную работу, а число аварийных домов стремительно растёт.

Лайф разбирался, кто должен платить за ремонт и что делать, если его выполнили некачественно.

— У нас в доме делали капитальный ремонт по федеральной программе.

По смете выполнены не все пункты: мусор не убрали, а сам ремонт оставляет желать лучшего. Но удивительно, что в таком состоянии дом приняли задним числом. Никто ничего доделывать не собирается.

В комиссии должен был быть представитель жильцов, но по какой-то причине дом приняли без его подписи, — пожаловалась Елена, жительница Республики Карелия.

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Житель Волгограда Алексей тоже остался недоволен капремонтом, который делали в его доме по областной программе. Кошмар начался в прошлом году, когда стал таять снег. Крыша стала протекать, а вся вода начала стекать в квартиры по стенам.

— В ремонте, как правило, участвуют аффилированные с чиновниками подрядчики, а субподрядчиков (конечных исполнителей) подбирают подешевле. И чаще всего неквалифицированных. Соответственно, качество работ страдает, — пояснил адвокат Владислав Харитонов.


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Вообще, проблема капитального ремонта домов стоит очень остро. Жильцы многоквартирных домов ежемесячно платят за капремонт, а когда дело доходит до работы, то результат обычно оставляет желать лучшего. Впрочем, многие вообще годами не могут дождаться никакого ремонта.

Как выяснили в Счётной палате, с начала действия программы капремонта количество аварийных домов с износом больше 70% увеличилось почти на четверть.

Что делать жильцам в случае некачественного ремонта дома?

Для начала нужно убедиться, что выявленные недочёты связаны с проведённым капитальным ремонтом. Согласно совету юриста Европейской юридической службы Людмилы Старовойтовой, для этого можно обратиться к профессиональным строителям.

— Согласно статье 182 ЖК РФ, договор, заключённый региональным оператором (заказчиком) с подрядной организацией на оказание услуг по капитальному ремонту, должен предусматривать установление гарантийного срока на эти услуги. Причём гарантия должна действовать не менее пяти лет. Срок начинает отсчитываться с момента подписания акта приёмки работ, — пояснила Людмила Старовойтова.

Если же установленный гарантийный срок истёк, то устранять все недостатки придётся за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме.
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Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах обеспечивает региональный оператор. Это специализированная некоммерческая организация, созданная субъектом РФ. К числу функций регионального оператора относится исполнение обязанностей технического заказчика работ. Собственники помещений формируют фонды капитального ремонта на своём специальном счёте или счетах регионального оператора.

— Если собственники формируют средства на специальном счёте, владельцем которого является ТСЖ, ТСН, ЖСК или УК, надо обращаться именно к ним, — пояснила Людмила Старовойтова.

Кстати, самая простая рекомендация, по мнению Владислава Харитонова, при обнаружении недочётов ни в коем случае не принимать работу, а заставлять доделывать.
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