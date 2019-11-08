Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как изменилась Европа со времен Второй мировой войны (фото)Некоторые места сейчас можно узнать с трудом
Фоторепортажи
2525 объектов культурного наследия, которым грозит исчезновение
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
16:33 (мск), источник: Российская газета

В России возможен дефицит бананов

Мировое производство бананов может снизиться на 2 процента, а цены на них подняться на 9 процентов в ближайшие десять лет. Такой прогноз опубликовала в последнем докладе ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Источник: AP 2019

Причина — распространение агрессивного штамма грибка Tropical Race 4 (TR4), который угрожает банановым плантациям «панамской болезнью». Ее последствия могут затронуть и российский рынок.

Читайте также
Мир останется без бананов? Смертельный для них грибок добрался до Латинской Америки

«При сдержанном развитии ситуации, исходя из предположений о том, что штамм не выйдет за пределы Колумбии, постепенное распространение TR4, скорее всего, приведет к наибольшим потерям в Азии. Это повлечет за собой падение мирового производства на 2 процента, прямую потерю 240 тысяч рабочих мест, а также вызовет рост мировых цен на бананы на 9,2 процента к 2028 году», — говорится в релизе ФАО.

С точки зрения фитосанитарных норм Россия не планирует вводить ограничения на ввоз бананов, сообщили «Российской газете» в Россельхознадзоре. Штамм TR4 не является карантинным для нашей страны. И, вероятно, не угрожает другим фруктам.

Однако эксперты не исключают другие последствия из-за ситуации в Латинской Америке.

«Если возникнет дефицит бананов, могут подорожать и другие фрукты», — отметил в разговоре с «РГ» эксперт продовольственного рынка, президент Мясного совета ЕЭП Мушег Мамиконян.
Читайте также
Нацисты их не любили: забавные факты о бананах

В России бананы входят в тройку самых популярных фруктов. Среднедушевое ежегодное их потребление в нашей стране — 8−9 килограммов, рассказали «РГ» в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз). «Если в течение теплого времени года конкуренцию бананам могут составить сезонные плоды, то в зимний период они становятся одними из немногих свежих фруктов, доступных массовому потребителю. Россия занимает четвертое место в мире по объему импорта данного вида продукции. В структуре импорта бананы находятся на втором месте после цитрусовых», — пояснила представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева.

В последние годы российский рынок бананов стабильно прирастал. По итогам прошлого года в Россию было завезено более 1,5 миллиона тонн бананов на сумму более 1,1 миллиарда долларов.


Нажмите,
чтобы включить звук

Крупнейший поставщик бананов в Россию — Эквадор, на долю которого приходится более 96 процентов всего импорта. Кроме Эквадора бананы в Россию везут из Коста-Рики и Гватемалы — 22 тысячи и 12,5 тысячи тонн соответственно. Суммарная стоимость этих поставок превышает 25 миллионов долларов.

В случае прекращения поставок бананов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна возможны два варианта развития событий для Россиян. Первый — увеличение поставок из стран Юго-Восточной Азии: Филиппин, Вьетнама, Таиланда, Шри-Ланки. Второй — переход на взаимозаменяемые фрукты, например, яблоки.
Ирина Нагайцева
представитель Руспродсоюза
Читайте также
Фотограф показал на видео удивительные узоры внутри овощей и фруктов

Пессимистичный сценарий есть и у ФАО. Его сравнивают с ситуацией 1950-х годов, когда более ранний штамм TR4 — грибок «fusarium» нанес огромный ущерб сорту банана «грос-мишель». И это привело к многомиллиардным торговым потерям. В итоге на замену «грос-мишелю» пришел сорт «кавендиш».

Мировой рынок бананов ФАО оценивает в 45 миллиардов и обращает внимание, что анализом ситуации можно воспользоваться для «обоснования политических решений».

«Штамм TR4 связан с повышенным риском, поскольку он затрагивает сорта, помимо “кавендиша”. Кроме того, бананы могут обеспечить до 25 процентов ежедневной нормы по калориям в сельских районах некоторых стран, таких как Ангола и Руанда», — отмечают в ФАО.

Международная организация призывает к «повышенной бдительности» на производственных площадях по всему миру, а также к инвестициям в исследования для стран, импортирующих бананы.

«Братья Эйхфусы»: Какие бананы попадают на московские прилавки
Во время загрузки произошла ошибка.
17 мая© Ньюстюб
 Первый канал представил второй трейлер фильма о декабристах "Союз Спасения"
Появилось видео спасения людей из зоны подтопления под Костромой
Польша назначила рекордный штраф по делу «Северного потока — 2»
Отец полковника ФСБ рассказал в суде о происхождении денег
Умер модельер Патрик-Луи Виттон
СМИ назвали имя причастного к взрыву российского А321 над Синаем
Фото Иркутска попало в топ архитектурных снимков года
Богатейшие люди мира теряют свое состояние
Здоровье
Почему я перестала спать в одной кровати с мужем: откровенные истории Разные кровати — не всегда признак плохих отношений.
Hi-Tech
Универсальный набор инструментов, блютуз-колонка за копейки и ещё 8 вещей для ремонта и уборки Подборка с лучшими отзывами.
Кино
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино В топ-10 вошли секс-сцены, в которых актерам было невыносимо сниматься, а зрителям впоследствии — тяжело смотреть
Авто
Новый налог: бензин опять подорожает Налог на попутный нефтяной газ пугает не только нефтяников, но и простых автомобилистов, ведь из-за него топливо может вырасти в цене
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
55-летний Артур Ваха признался, что год назад стал отцом Сына родила новая избранница актера Виктория Романенко
Леди
Анастасия Волочкова сменила имидж и сказочно преобразилась Критике подверглась лишь обувь балерины.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь