Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

По маршруту Санкт-Петеребург — Севастополь отправятся одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов.
Состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, а также розетками и USB-портами для зарядки. В купейных вагонах возможен провоз домашних животных.
Из Москвы в Симферополь и обратно будут ходить двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ.
Последние оборудованы душем, биотуалетами, кондиционером и телевизорами. В отличие от купе в СВ размещены не полки, а диваны с индивидуальным освещением.
Кроме того, в составах будут штабные вагоны, которые дополнительно оснащены купе для багажа и специально оборудованы местами для лиц с ограниченными возможностями.
В пятницу стартовала продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые отправятся на полуостров по новому мосту.
Первый состав из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится с Московского вокзала 23 декабря в 14:00 мск. Путь длиной 2,74 тысячи километров займет 43 с половиной часа. Стоимость билета в плацкарте начинается от 3500 рублей, в купе — от 3906 рублей.
Первая «Таврия» по маршруту Москва — Симферополь отправится 24 декабря с Казанского вокзала в 23:45 мск. Ей предстоит преодолеть более двух тысяч километров, время в пути составит 33 часа. Билеты можно приобрести от 2966 рублей в купе и от 9952 рублей в СВ.