09:02 (мск), источник: Известия
«Аэрофлот» открыл продажу билетов по «плоским» тарифам на Дальний Восток
«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов по «плоским» тарифам на рейсы на Дальний Восток в 2020 году, сообщила
Программа предусматривает продажу билетов по фиксированной стоимости вне зависимости от даты покупки и сезона. Билет по такому тарифу в экономклассе можно купить свободно.
Слетать по «плоским» тарифам в 2020 году можно во Владивосток,
Отправиться «Аэрофлотом» из Москвы в эти города можно будет за 15,66 тыс. рублей (в обе стороны 26,1 тыс. рублей). Рейсом «России» в дальневосточные города можно будет слетать за 13,77 тыс. рублей (в обе стороны 22,95 тыс. рублей).
Срок действия программы ранее продлил
В середине октября сообщалось, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые региональные рейсы из аэропорта Красноярска. Среди первых направлений фигурируют Сочи, Иркутск, Омск, Новосибирск, Симферополь, Екатеринбург и Томск.