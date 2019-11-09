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09:02 (мск), источник: Известия

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по «плоским» тарифам на Дальний Восток

«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов по «плоским» тарифам на рейсы на Дальний Восток в 2020 году, сообщила пресс-служба перевозчика.

Источник: Известия

Программа предусматривает продажу билетов по фиксированной стоимости вне зависимости от даты покупки и сезона. Билет по такому тарифу в экономклассе можно купить свободно.

Слетать по «плоским» тарифам в 2020 году можно во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.

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Отправиться «Аэрофлотом» из Москвы в эти города можно будет за 15,66 тыс. рублей (в обе стороны 26,1 тыс. рублей). Рейсом «России» в дальневосточные города можно будет слетать за 13,77 тыс. рублей (в обе стороны 22,95 тыс. рублей).

Срок действия программы ранее продлил премьер-министр России Дмитрий Медведев, одновременно проиндексировав тарифы на 4,3%.

В середине октября сообщалось, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые региональные рейсы из аэропорта Красноярска. Среди первых направлений фигурируют Сочи, Иркутск, Омск, Новосибирск, Симферополь, Екатеринбург и Томск.

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