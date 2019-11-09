15:42 (мск), источник: Ведомости
В России стали пить меньше пива
Причины — плохая погода и отсутствие хорошего футбола.
Российский рынок пива, который в прошлом году немного вырос после почти десятилетнего падения, снова сокращается. Розничные продажи в июле — сентябре, по данным Росалкогольрегулирования, упали на 9,8% до 171,1 млн дал. Производство снизилось на 5,6% до 177 млн дал. Суммарно за девять месяцев 2019 г. эти показатели сократились на 1 и 0,7% — до 486,4 млн и 522,6 млн дал соответственно. Исследовательская компания Nielsen отмечает не столь драматичное снижение продаж в III квартале — на 1% в натуральном выражении, но ее подсчеты учитывают только продажи в городах.
На прохладную погоду в этом году и эффект высокой базы
Продажи падают у всех крупнейших производителей. AB InBev Efes свои данные по России не раскрывает, но признает падение продаж и производства
У «Балтики» была и другая причина снижения продаж: компания повышала цены в конце 2018 г. и начале 2019 г., говорит представитель компании. Это часть долгосрочной стратегии: «Балтика» повышала цены, чтобы компенсировать рост себестоимости и поддержать необходимый уровень рентабельности. В итоге в III квартале выручка на литр продукции выросла на 3,6%, за девять месяцев — на 4,1%. В дальнейшем компания будет наращивать продажи, чтобы преодолеть негативную динамику, в том числе и за счет увеличения промоактивностей, говорит представитель «Балтики». В то же время растет продажа разливного и безалкогольного пива, причем в некоторых регионах — двузначными темпами, отмечает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев:
Появляется все больше сортов разливного пива, растут его продажи через специализированные магазины, появляется все больше мелких производителей. Продажи безалкогольного пива тоже растут, хотя и небольшими темпами.
Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами — сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.
Продажи пивных напитков в III квартале сократились на 17,8% до 19,4 млн дал, говорит член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Это связано с тем, что государство успешно борется со слабоалкогольными коктейлями, которые продаются под видом пивных напитков, считает он. Продажи сидра, медовухи, пуаре сократились на 9,5% до 1,8 млн дал — это произошло