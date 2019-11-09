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15:42 (мск), источник: Ведомости

В России стали пить меньше пива

Причины — плохая погода и отсутствие хорошего футбола.

Источник: Reuters

Российский рынок пива, который в прошлом году немного вырос после почти десятилетнего падения, снова сокращается. Розничные продажи в июле — сентябре, по данным Росалкогольрегулирования, упали на 9,8% до 171,1 млн дал. Производство снизилось на 5,6% до 177 млн дал. Суммарно за девять месяцев 2019 г. эти показатели сократились на 1 и 0,7% — до 486,4 млн и 522,6 млн дал соответственно. Исследовательская компания Nielsen отмечает не столь драматичное снижение продаж в III квартале — на 1% в натуральном выражении, но ее подсчеты учитывают только продажи в городах.

Продажи сокращаются из-за высокой базы прошлого года, когда в России в июне-июле проходил чемпионат мира по футболу, а погода была более теплой, говорит директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич.

На прохладную погоду в этом году и эффект высокой базы из-за прошлогоднего чемпионата мира ссылается и «Балтика» (входит в Carlsberg Group).

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Продажи падают у всех крупнейших производителей. AB InBev Efes свои данные по России не раскрывает, но признает падение продаж и производства из-за плохой погоды в июле-августе. Продажи Heineken в III квартале сократились на 4−6%, сообщала компания. Продажи Carlsberg — на 12%, сообщал на телеконференции президент компании Кеес т’Харт.

У «Балтики» была и другая причина снижения продаж: компания повышала цены в конце 2018 г. и начале 2019 г., говорит представитель компании. Это часть долгосрочной стратегии: «Балтика» повышала цены, чтобы компенсировать рост себестоимости и поддержать необходимый уровень рентабельности. В итоге в III квартале выручка на литр продукции выросла на 3,6%, за девять месяцев — на 4,1%. В дальнейшем компания будет наращивать продажи, чтобы преодолеть негативную динамику, в том числе и за счет увеличения промоактивностей, говорит представитель «Балтики». В то же время растет продажа разливного и безалкогольного пива, причем в некоторых регионах — двузначными темпами, отмечает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев:

Появляется все больше сортов разливного пива, растут его продажи через специализированные магазины, появляется все больше мелких производителей. Продажи безалкогольного пива тоже растут, хотя и небольшими темпами.
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Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами — сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.

Продажи пивных напитков в III квартале сократились на 17,8% до 19,4 млн дал, говорит член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Это связано с тем, что государство успешно борется со слабоалкогольными коктейлями, которые продаются под видом пивных напитков, считает он. Продажи сидра, медовухи, пуаре сократились на 9,5% до 1,8 млн дал — это произошло из-за высокой базы прошлого года, отмечает эксперт. По его прогнозу, продажи всех этих напитков — пива, пивных напитков, сидра и пуаре — по итогам 2019 г. будут в небольшом минусе, а производство будет чуть выше показателей прошлого года.

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