06:07 (мск), источник: ТАСС
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/ — Этим страны Евросоюза фактически оплачивают новые вооружения для российской армии, считает Матеуш Моравецкий.
Как без обиняков говорят многие люди, благодаря «Северному потоку — 2» на европейские деньги Россия закупает новые вооружения. Так что меня очень разочаровывает тот факт, что подобный проект получает заметную поддержку со стороны ключевых государств — членов ЕС.
Он также подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона, который на прошлой неделе в интервью журналу The Economist констатировал, что Североатлантический альянс находится в состоянии «смерти мозга», добавив, что не уверен в приверженности всех его членов пятой статье устава НАТО. В ней сформулирован принцип коллективной обороны.
«Я полагаю, что сомнения президента Макрона могут заставить других союзников задуматься о том, что, возможно, Франция сама сомневается по поводу соблюдения [принципа коллективной обороны]. Я все же надеюсь, что мы
Мы полностью поддерживаем сотрудничество с мирной и демократической Россией, однако Россия — не мирная страна и довольно агрессивна ко всем вокруг нее.
«Мне не кажется, что солидарность членов Евросоюза должна быть настолько важна для европейских лидеров, чтобы мы закрывали глаза на опасения других партнеров по ЕС по поводу России», — изложил свою позицию польский премьер.