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06:07 (мск), источник: ТАСС

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/ — Этим страны Евросоюза фактически оплачивают новые вооружения для российской армии, считает Матеуш Моравецкий.

Источник: AFP 2019

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с утверждением о том, что страны Евросоюза, поддержавшие проект строительства газопровода «Северный поток — 2», фактически оплачивают новые вооружения для российской армии. Интервью с ним опубликовала в воскресенье британская газета Financial Times.

Как без обиняков говорят многие люди, благодаря «Северному потоку — 2» на европейские деньги Россия закупает новые вооружения. Так что меня очень разочаровывает тот факт, что подобный проект получает заметную поддержку со стороны ключевых государств — членов ЕС.
Матеуш Моравецкий
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Он также подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона, который на прошлой неделе в интервью журналу The Economist констатировал, что Североатлантический альянс находится в состоянии «смерти мозга», добавив, что не уверен в приверженности всех его членов пятой статье устава НАТО. В ней сформулирован принцип коллективной обороны.

«Я полагаю, что сомнения президента Макрона могут заставить других союзников задуматься о том, что, возможно, Франция сама сомневается по поводу соблюдения [принципа коллективной обороны]. Я все же надеюсь, что мы по-прежнему можем рассчитывать на выполнение Францией ее обязательств», — отметил Моравецкий, который также раскритиковал Макрона за его стремление вести диалог с Москвой и тот факт, что Париж, в отличие от Варшавы, не выполняет своих обязательств перед НАТО направлять не менее 2% ВВП страны на нужды обороны.

Мы полностью поддерживаем сотрудничество с мирной и демократической Россией, однако Россия — не мирная страна и довольно агрессивна ко всем вокруг нее.

«Мне не кажется, что солидарность членов Евросоюза должна быть настолько важна для европейских лидеров, чтобы мы закрывали глаза на опасения других партнеров по ЕС по поводу России», — изложил свою позицию польский премьер.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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