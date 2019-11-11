Опубликован список регионов с самой доступной арендой жилья

05:55 (мск), источник: Известия
На втором месте с результатом 61% оказался Чукотский автономный округ, тройку лидеров замыкает
Также в числе лидеров, у которых доля снимающих жилье семей превышает 50%, вошли
При этом более 85% семей имеют собственное жилье, снимают лишь 10% семей.
За прошедший год доступность аренды снизилась только в пяти регионах страны, в остальных показатели возросли. В качестве индикатора доступности выступила доля семей из двух работающих взрослых и двух детей, которые могут позволить себе ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и аренду двухкомнатной типовой квартиры.
Для расчета рейтинга предполагалось, что семья тратит на аренду жилья не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей.
1 ноября сообщалось, что за год цены на арендное жилье в крупных городах России в среднем выросли на 27%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия».