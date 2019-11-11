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12:26 (мск), источник: РИА Новости

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «Почта России» вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.

Источник: РИА Новости

Изменения вступят в силу 15 ноября. С этого дня для большинства россиян время пребывания посылки в пути будет ограничено 48 часами. Точные контрольные сроки зависят от направления и варьируются от двух до восьми суток.

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Время доставки из миллионников в населенные пункты с населением более 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней. В некоторые города с населением более полумиллиона посылки будут приходить через один день.

Причиной стали крупные денежные вложения в инфраструктуру, пересмотр схемы маршрутов, а также сокращение сроков сортировки почтовых отправлений, отметил первый заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин.

По данным издания, программа развития АО «Почта России» до 2023 года предполагает инвестиции в размере 133 миллиардов рублей. Большая их часть придется на информационные технологии.

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