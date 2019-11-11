Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все меньше россиян знают о падении Берлинской стены (видео)За пять лет число россиян, ничего не слышавших о падении Берлинской стены, увеличилось на 7%
Фоторепортажи
2478-я годовщина военного парада 1941 года
16Финалисты конкурса Architectural Photography Awards 2019
11:21 (мск), источник: Ведомости

ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей

С помощью нее преступники могут собирать данные о клиентах.

Источник: РИА "Новости"

Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом регулятор сообщил банкам в письме за подписью директора департамента информационной безопасности Вадима Уварова. «Ведомости» ознакомились с документом, три человека подтвердили его содержание.

СБП позволяет людям переводить деньги друг другу по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком из ее банков-участников открыты счета отправителя и получателя. Оператор СБП — Центробанк, система заработала в феврале.

В письме ЦБ называет атаками сбор информации о клиентах банков.
Новость
У клиентов Сбербанка прослушали аудио: на теневых ресурсах снова продают их данные

Зная идентификатор клиента в СБП, проще говоря, номер его мобильного телефона, можно получить дополнительную информацию о человеке. Например, имя, отчество и первую букву фамилии, а также названия банков, где у него открыты счета.

Такие запросы могут быть массовыми, ЦБ называет их «переборами идентификаторов клиентов» и относит к инцидентам информационной безопасности.

Мошенники используют полученные сведения для звонков жертвам якобы из банков или из государственных органов, объясняет представитель ВТБ. Так они пытаются убедить жертву в легитимности звонка, усыпить ее бдительность и выведать код из sms-сообщения, необходимый для списания денег с карты жертвы, которое инициировали сами мошенники.

Через СБП можно узнать, где у человека открыт счет, но это не дает мошеннику всех данных, которые нужны для кражи денег, говорит собеседник «Ведомостей» в одном из участников СБП.

ЦБ предлагает бороться с переборами так, следует из письма. Национальная система платежных карт (НСПК, 100%-ная «дочка» ЦБ, операционно-клиринговый центр СБП) проводит мониторинг операций и блокирует в СБП номера телефонов, с которых осуществляется массовый перебор. Срок блокировки — не более суток. Также ЦБ будет информировать банки об идентификаторах, с которых осуществляется массовый перебор.

Новость
В Сбербанке произошла крупнейшая утечка данных. Как сохранить конфиденциальность в интернете

СБП надежно защищена с точки зрения кибербезопасности, подчеркивает представитель ЦБ. В СБП двухступенчатая система защиты, объясняет он. Первая — на стороне банков, которые должны предотвращать переборы номеров. Вторая — на уровне НСПК, где выявляются запросы клиентов банков, которые не заканчиваются переводами. Такие запросы, по его словам, блокируются. Информационное письмо разъясняет порядок действий в таких случаях и еще раз обращает внимание банков на необходимость мониторинга переборов и обеспечения защиты, заключил представитель ЦБ. НСПК, говорит ее представитель, круглосуточно осуществляет мониторинг операций в СБП. По его словам, за все время выявлено лишь несколько операций перебора без цели совершения платежа, они были заблокированы.

Связанные с перебором риски в СБП есть, но их значимость сильно преувеличена, считает собеседник «Ведомостей» в одном из участников СБП. Доля атак с использованием метода перебора ничтожно мала, говорит представитель ВТБ. Впрочем, мошенники могут знать о лимитах, которые выставляют банки для блокировки переборов, и не превышать этот лимит, говорит эксперт по безопасности в платежной сфере. Кроме того, по его словам, мошенники могут использовать специальные алгоритмы и делать запросы с разных номеров и не вызывать подозрений. А сотрудник крупного банка добавляет, что для целенаправленных атак, например на состоятельных клиентов банков, мошенникам может хватить и пары запросов.

Новость
Звонят и сбрасывают. Как избавиться от телефонных спамеров

Что касается массовых переборов в СБП, то они не запрещены законом, добавляет он, и основания для блокировки очень спорны.

Внутрибанковские переводы по номеру телефона дают такие же возможности по получению информации, как и СБП, указывает технический директор «Золотой короны» Андрей Надточий. По его словам, банки выстраивают механизмы противодействия социальной инженерии (к ней как раз относят хищения денег путем обмана), вне зависимости от того, как мошенники получили данные клиента.


Нажмите,
чтобы включить звук

Например, ВТБ принял меры, не позволяющие преступникам подставлять банковские номера при звонках клиентам, сказал его представитель. А МКБ блокирует клиентов, превысивших лимит проверок принадлежности номера телефона клиента к банку в СБП, говорит директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.

Новость
Украли «похоронные». Четыре реальные истории о воровстве с карт россиян

Как работает метод перебора в СБП

Денежные переводы в СБП осуществляются по номеру мобильного телефона. Знать его достаточно, чтобы перевести деньги через СБП, сделать это можно в интернет- или мобильном банке. Отправителю средств, вбившему номер телефона в графе «получатель перевода», система показывает в ответ имя, отчество и первую букву фамилии владельца номера телефон — в том случае, если он является клиентом банка-участника СБП. Далее система предлагает отправителю самостоятельно выбрать из списка всех банков-участников СБП, в какой из них перечислить деньги для получателя. Отправитель может перебирать банки из списка: если у получателя в каком-либо из них есть счет, система об этом предупредит. Последнее правило не действует, когда получатель по умолчанию установил банк для зачисления переводов через СБП: в этом случае система покажет отправителю единственную опцию — перевод в конкретный банк.

Справка
Ответы на главные вопросы об ОФЗ-нЧто же такое ОФЗ-н, сколько можно на них заработать и почему они выгоднее банковских вкладов — читайте в нашем материале.

Анна Еремина

Набиуллина рассказала о реформе системы быстрых платежей
Во время загрузки произошла ошибка.
2 апреля© Ньюстюб
 «Соловей» переедет в кинотеатр «Октябрь»
ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей
Путин: На строительстве «Восточного» похищены сотни миллионов
В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора
Из СИЗО освобожден фигурант громкого уголовного дела
Рост цен вынудил россиян перейти с овощей на крупу
Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира
СМИ: в Кремле составили рейтинг губернаторов по уровню доверия
Громкое убийство аспирантки СПбГУ: историк признал вину
Здоровье
Почему я перестала спать в одной кровати с мужем: откровенные истории Разные кровати — не всегда признак плохих отношений.
Hi-Tech
Универсальный набор инструментов, блютуз-колонка за копейки и ещё 8 вещей для ремонта и уборки Подборка с лучшими отзывами.
Кино
Юлия Снигирь: «Мечтать о голливудской карьере — глупо» Актриса с благодарностью принимает критику, считает, что талант без силы воли и трудолюбия ничего не значит. Об этом и многом другом читайте в ее новом откровенном интервью
Горячие темы на Авто
Советские инженеры. 288
Модель семьи будущего 264
"Россия нам не партнер" 241
В вашем городе еще остались частные магазины? 90
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
70-летний Борис Грачевский в четвертый раз станет отцом Коллеги артиста считают, что его молодая супруга ждет ребенка
Леди
Красавец-сын Тины Канделаки покорил пользователей сети Внешность Леонтия обсуждают в сети.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь