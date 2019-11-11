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11:03 (мск), источник: Коммерсантъ

«Левада-центр»: 2% россиян отказались от наличных

В России 2% населения полностью отказались от использования наличных денег, следует из опроса «Левада-центра». При этом 89% граждан регулярно пользуются наличными.

ЦБ: $ 63.7295   -0.00 € 70.4211   -0.13 ММВБ: $ 63.9075   +0.11 € 70.5000   +0.17
Источник: РИА "Новости"

Популярность средств оплаты после наличных денег у россиян:

  • дебетовые карты — 58%;.
  • кредитные карты — 15%;.
  • бонусы в магазинах, кафе — 15%;.
  • платежи с помощью мобильных телефонов — 13%;.
  • перевод денег продавцу по номеру телефона — 11%;.
  • переводы с электронных кошельков — 6%.
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26% респондентов сказали, что совсем не используют безналичные средства оплаты. Чаще всего россияне берут 500−1000 руб. (28%), 200−500 руб. (19%) и 1000−2000 руб. (19%).

Россияне до 25 лет чаще используют бесконтактные платежи (31%) и перевод денег по номеру телефона (19%). Чем старше люди, тем чаще они используют наличные. У людей 40−54 лет показатель достигает 90%, а у россиян старше 55 лет — 91%. Частота использования наличных зависит и от доходов населения. Среди тех, кто получает до 15 тыс. руб. платят наличными 60%, а люди с доходом выше 60 тыс. предпочитают наличные в 30% случаях.

Опрос проводился 24—30 октября по выборке городского и сельского населения. В нем приняли участие 16165 человек старше 18 лет из 137 городов и сельских поселений 50 регионов России. Интервью проводилось на дому у респондентов.

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