11:03 (мск), источник: Коммерсантъ
«Левада-центр»: 2% россиян отказались от наличных
В России 2% населения полностью отказались от использования наличных денег, следует из опроса «Левада-центра». При этом 89% граждан регулярно пользуются наличными.
Популярность средств оплаты после наличных денег у россиян:
26% респондентов сказали, что совсем не используют безналичные средства оплаты. Чаще всего россияне берут 500−1000 руб. (28%), 200−500 руб. (19%) и 1000−2000 руб. (19%).
Россияне до 25 лет чаще используют бесконтактные платежи (31%) и перевод денег по номеру телефона (19%). Чем старше люди, тем чаще они используют наличные. У людей 40−54 лет показатель достигает 90%, а у россиян старше 55 лет — 91%. Частота использования наличных зависит и от доходов населения. Среди тех, кто получает до 15 тыс. руб. платят наличными 60%, а люди с доходом выше 60 тыс. предпочитают наличные в 30% случаях.
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