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11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Сотрудничество России и Боливии

Только в июле состоялся официальный визит Эво Моралеса в Россию.

Источник: Пресс-служба Президента России

По его итогам было подписано восемь документов о сотрудничестве. Эво Моралес пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Боливию. Отношения между странами начали активно развиваться именно после избрания господина Моралеса на пост президента, хотя российско-боливийский товарооборот очень небольшой. По итогам 2018 года он составил всего $16,7 млн.

Одним из главных направлений двустороннего взаимодействия является энергетика. В частности, в 2009 году «Газпром» и Боливийская государственная нефтегазовая компания (YPFB) подписали соглашение по созданию генеральной схемы развития газовой отрасли Боливии до 2030 года, а в 2016 году продлили соглашение еще на десять лет. «Газпром» работает на нескольких проектах в Боливии по разведке и добыче природного газа.

В марте 2016 года были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и соглашение о сотрудничестве в сооружении Центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто.

Российская группа «Акрон» в июне 2018 года договорилась о строительстве двух заводов по производству удобрений в Боливии.

Развивалось сотрудничество и в сфере ВТС.

Во время загрузки произошла ошибка.
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