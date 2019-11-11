11:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Сотрудничество России и Боливии
Только в июле состоялся официальный визит Эво Моралеса в Россию.
По его итогам было подписано восемь документов о сотрудничестве. Эво Моралес пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Боливию. Отношения между странами начали активно развиваться именно после избрания господина Моралеса на пост президента, хотя
Одним из главных направлений двустороннего взаимодействия является энергетика. В частности, в 2009 году «Газпром» и Боливийская государственная нефтегазовая компания (YPFB) подписали соглашение по созданию генеральной схемы развития газовой отрасли Боливии до 2030 года, а в 2016 году продлили соглашение еще на десять лет. «Газпром» работает на нескольких проектах в Боливии по разведке и добыче природного газа.
В марте 2016 года были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и соглашение о сотрудничестве в сооружении Центра ядерных исследований и технологий в городе
Российская группа «Акрон» в июне 2018 года договорилась о строительстве двух заводов по производству удобрений в Боливии.
Развивалось сотрудничество и в сфере ВТС.