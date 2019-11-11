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11:25 (мск), источник: Ведомости

В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора

В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Источник: РИА "Новости"

Это произошло из-за того, что региональный оператор — «Спецобслуживание-Центральное» — вывозил недостаточно большой объем твердых коммунальных отходов с территории города. В результате контейнерные площадки превратились в несанкционированные свалки, рассказали в мэрии «Коммерсанту-Сибирь». По данным издания, регоператор не оплачивает услуги по приему и захоронению мусора, поэтому распорядитель бийского полигона ТБО (твердых-бытовых отходов) ограничил въезд автомобилей.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Бийска должно заключить контракты по уборке мусора за счет городского бюджета. После этого счета для оплаты выставят регоператору или управляющим компаниям в зависимости от степени ответственности, рассказали в мэрии.

Бийск — второй по величине город Алтайского края после Барнаула. В нем проживает 200 629 человек (данные Росстата на 2019 г.).

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