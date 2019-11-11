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11:59 (мск), источник: ТАСС

Мобильные операторы пока не планируют повышать тарифы на связь в России

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мобильные операторы «Билайн», МТС и Tele2 пока не планируют повышать тарифы на оказание услуг связи. Об этом сообщили ТАСС представители компаний.

Источник: Reuters
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Ранее «Известия» со ссылкой на двух аналитиков рынка сообщили о том, что тарифы на связь в 2020 году могут вырасти на 10%. Причинами, в частности, назывались компенсация падения доходов, связанная с отменой внутреннего роуминга, необходимость дополнительных затрат на исполнение требований «пакета Яровой» и более активное использование интернет-трафика.

«Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет», — заявили ТАСС в МТС. В Tele2 и «Билайне» отметили, что на данным момент также не рассматривают повышение тарифов.

При этом в МТС добавили, что компания продолжит активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить. В Tele2 сообщили, что выбор абонентами более «тяжелых» пакетных тарифов связан с тем, что пользователи активнее пользуются услугами передачи данных. А в пресс-службе «Билайна» пояснили, что оператор на продолжительное время заморозил цены на тарифы и услуги для клиентов, отказавшись от повышения цен.

В «Мегафоне» воздержались от комментариев.

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