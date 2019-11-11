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14:44 (мск), источник: РИА Недвижимость

Кремль не знает о покупке Асадом недвижимости в «Москва-Сити»

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о том, есть ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории «Москва-Сити», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2019

«Нет, нам не известно, и нам не должно быть это известно. В России свободный абсолютно рынок», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать статью Financial Times, согласно которой родственники Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов на территории «Москва-Сити».

«Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности, но Россия — это абсолютно свободный рынок. Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика», — добавил Песков.

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