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15:56 (мск), источник: Ведомости

Исполнение бюджета стало наихудшим за девять лет

В 2019 году непотраченная сумма может достигнуть триллиона рублей.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Расходы, которые были запланированы в федеральном бюджете, но не были профинансированы, утроились за три года, заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы 11 ноября. В 2016 г. не было потрачено 220 млрд руб,. а в 2018 г. — уже 778 млрд. В 2019 г. эта сумма может быть еще больше — около 1 трлн руб., уточнил представитель Счетной палаты.

За первые девять месяцев 2019 г. было потрачено лишь 62,9% от годового плана, указала Счетная палата в отчете об исполнении бюджета, это самый низкий показатель с 2010 г. (данные за более ранние периоды она не приводит). В ноябре — декабре будет потрачено 29,7% бюджета, сообщила Изотова, это на 971,8 млрд руб. больше, чем планировалось в те же два месяца 2018 г. «Мы видим риски, что часть [расходов] не будет исполнена», — предупредила Изотова.

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Сколько денег выделят на нацпроекты?

Нацпроекты финансируются еще хуже — за девять месяцев 52,1% от годового плана. Медленнее всего тратят деньги исполнители «Цифровой экономики» — исполнено 12,3% за январь — сентябрь 2019 г.

Не использованные в 2019 г. деньги будут перенесены на 2020 г., говорил в сентябре сотрудник аппарата правительства: «Но потом будем проводить более жесткую политику». Медленное расходование федерального бюджета Центробанк называл среди основных причин замедления инфляции, что позволило снизить ключевую ставку. 25 октября Центробанк опустил ее сразу на 50 базисных пунктов четвертый раз за год — до 6,5%.


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Бюджет всегда тратился неравномерно, другой вопрос — почему непотраченная сумма растет и так сильно, замечает эксперт Экономической экспертной группы Александра Суслина. Это говорит о неэффективности системы государственного управления, считает она: были зарезервированы деньги на национальные проекты, но многие из них не были проработаны, а представляли из себя набор амбициозных целей. Часть из них так и не превратилась в конкретные проекты, под которые можно выдать деньги, указывает Суслина.

Ускорение расходования бюджета в конце 2019 г. скажется на инфляции уже 2020 г., этот фактор будет учитываться на декабрьском заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева (ее слова по «Интерфаксу»).

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Светлана Ястребова, Екатерина Мереминская

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