16:00 (мск), источник: Ведомости
Более 60% работодателей снизят зарплаты при четырехдневной рабочей неделе
А сотрудникам придется работать в выходные, чтобы все успеть.
61% работодателей считают, что с переходом на четырехдневную рабочую неделю придется снижать зарплаты сотрудникам, показал недавний опрос 1000 работодателей России, проведенный сервисом подбора массового и линейного персонала «Работа.ру». 36% представителей компаний предполагают, что зарплаты не изменятся, и только 3% респондентов даже предвидят повышение зарплат.
Например, на Краснокамском
Закон не препятствует пропорциональному снижению ФОТа. По словам управляющего партнера юридической фирмы BLS Елены Кожемякиной, самый простой законный способ — снизить премии сотрудникам. Или же компания расстанется с теми, кто получает нынешнюю зарплату, и потом наймет в штат людей, согласных на жалованье на 20% меньше. Другой мерой может стать ввод денежных надбавок, зависящих от объема сделанной работы. Все это позволит снизить ФОТ на 20%, говорит Кожемякина.
Из опроса «Работа.ру» следует, что многие работодатели предполагают, что сокращение рабочей недели вовсе не означает пропорционального сокращения объема работ. Более половины работодателей (54%) уверены, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю сотрудникам придется дорабатывать в выходные дни, чтобы успевать выполнять свои обязанности.
Однако оплачивать переработки сотрудников в выходные дни готовы лишь 21% работодателей, а 12% компаний — предоставить дополнительные выходные в случае переработок.
Напомним, что проведенный в сентябре опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) показал, что более 80% российских компаний не считают переход на четырехдневную рабочую неделю необходимым и экономически оправданным. В нем участвовали 420 респондентов — представителей крупного и малого бизнеса.
В целом компании видят возможности сократить рабочую неделю, если повысить производительность труда без повышения зарплат, предоставить сотрудникам компенсации и дополнительные отпуска, а также изменить технологии, говорится в исследовании РСПП.
Резервы есть: как ранее сообщила «Ведомостям» гендиректор консалтинговой компании «ЛюдиPeople» Виктория Петрова, опыт более 100 проектов повышения производительности труда в разных отраслях, выполненных «ЛюдиPeople», показал, что на большинстве предприятий сотрудники загружены от 30 до 70% рабочего времени, а остальное рабочее время они просто отсиживают или занимаются личными делами.
Однако, как ранее говорил «Ведомостям» замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников, если бы четырехдневная рабочая неделя была выгодна предприятиям, они бы давно на нее перешли, так как закон позволяет работодателю регулировать количество рабочих часов в организации. Однако работодатели этого не делают и не сделают, потому что
Юлиана Петрова