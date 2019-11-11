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19:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Поезд из Севастополя просят остановить в Москве

Пока прямое сообщение между городами отсутствует.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» рассматривает вопрос о введении поезда по маршруту Москва—Севастополь, заявили «Ъ» в компании. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заметил, что у севастопольцев нет возможности добраться в столицу на поезде напрямую. Состав, который начнет курсировать между Санкт-Петербургом и Севастополем в конце декабря, остановку в Москве не делает. В заксобрании Севастополя также изучают вопрос о необходимости обращения в ОАО РЖД или правительство РФ.

Одним из первых внимание на отсутствие остановки в Москве в расписании поезда Санкт-Петербург—Севастополь обратил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он отметил, что все севастопольцы, желающие попасть в столицу, будут вынуждены сначала ехать в Симферополь. Депутат назвал эту ситуацию «неуважением в адрес жителей города-героя». «Безусловно, это, может быть, временная ситуация, которую, возможно, — подчеркиваю — возможно, решат в течение полугода или года, но я глубоко убежден, что, если сегодня не поднимать этот вопрос, про объективную потребность севастопольцев попадать в Москву без обязательного посещения Симферополя могут забыть», — сообщил Белик в Facebook.

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Он добавил, что направил официальный запрос на имя министра транспорта РФ Евгения Дитриха с просьбой разъяснить севастопольцам, когда у них «будет возможность добраться до Москвы без пересадок».

Напомним, до присоединения Крыма к РФ поезда на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России ходили через территорию Украины. Однако в декабре 2014 года украинские власти в одностороннем порядке запретили железнодорожное сообщение с Крымом. Оно возобновится 23 декабря, в обход Украины, по Крымскому мосту.

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Вице-спикер заксобрания Севастополя Василий Пархоменко напомнил «Ъ», что поезд из Северной столицы в Севастополь ходил и в украинские годы. «Испокон веков ходил поезд под тем же номером, и можно было сесть на него в Севастополе и выйти в Москве. РЖД должно пойти навстречу пассажирам и сделать как для них удобнее. Я думаю, что это удобно и москвичам — добираться в Севастополь без пересадки», — сказал Василий Пархоменко. Он не исключил, что заксобрание может обратиться по поводу прямого железнодорожного сообщения с Москвой в ОАО РЖД или в правительство РФ.

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сказала «Ъ», что любая пересадка усложняет путешествие. «Человек же едет с чемоданом, каким-то багажом. Но, мне кажется, что это временное явление. Насколько я знаю, через несколько месяцев будет запущен состав, который будет ходить из Севастополя в Москву и из Москвы в Севастополь», — сказала Алтабаева. Глава севастопольского отделения «Деловой России».

Олег Николаев напомнил «Ъ», что в Севастополе нет аэропорта, и, чтобы улететь в Москву, нужно также потратить два часа на дорогу в Симферополь.

«Конечно, это проблема. У нас Севастополь, получается, замухрышка. Все бонусы Симферополю достались», — посетовал Николаев.

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В ФГУП «Крымская железная дорога» «Ъ» сообщили, что маршруты и список остановок на них определяет официальный оператор железнодорожных перевозок. В пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющей перевозку пассажиров в Крым, «Ъ» рассказали, что вопрос о введении прямого поезда Москва—Севастополь «рассматривается».

Вадим Никифоров, Симферополь

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