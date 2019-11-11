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17:47 (мск), источник: Секрет Фирмы

Российский миллиардер заплатил Липецку налоги и поставил рекорд

Миллиардер Владимир Лисин стал крупнейшим плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли подконтрольной иностранной компании, пишет РБК. Бюджет Липецкой области, где прописан бизнесмен, пополнила кипрская Fletcher Group Holdings.

Источник: РИА "Новости"

В 2019 году Липецкая область стала второй после Москвы по поступлениям в бюджет НДФЛ с прибыли контролируемой иностранной компании (КИК). У Липецкой области показатель достиг 1,08 млрд рублей, тогда как у Москвы он приближается к 2 млрд. 540 млн рублей «упали» в липецкий бюджет в июне, потому что НДФЛ с прибыли КИК должен быть уплачен до 15 июля.

Новость
Малышка на миллион

Платежи Лисина с прибыли КИК — это почти 75% всех поступлений НДФЛ с прибыли иностранных компаний в России. За девять месяцев 2019 года Липецкая область получила 14,8 млрд рублей от НДФЛ, то есть на долю Лисина приходится 7%.

Лисин — основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). 81,4% акций предприятия находится у Fletcher Group Holdings. В августе бизнесмен перевёл на кипрское предприятие акции Первой грузовой компании. Источник РБК сообщил, что Лисин платит НДФЛ в Липецке не только с прибыли Fletcher Group Holdings, но и с других доходов.

Владимир Лисин занимает второе место в российском списке Forbes. Его состояние оценивается в $21,3 млрд.

Анна Шахова

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