Российский миллиардер заплатил Липецку налоги и поставил рекорд

В 2019 году Липецкая область стала второй после Москвы по поступлениям в бюджет НДФЛ с прибыли контролируемой иностранной компании (КИК). У Липецкой области показатель достиг 1,08 млрд рублей, тогда как у Москвы он приближается к 2 млрд. 540 млн рублей «упали» в липецкий бюджет в июне, потому что НДФЛ с прибыли КИК должен быть уплачен до 15 июля.
Платежи Лисина с прибыли КИК — это почти 75% всех поступлений НДФЛ с прибыли иностранных компаний в России. За девять месяцев 2019 года Липецкая область получила 14,8 млрд рублей от НДФЛ, то есть на долю Лисина приходится 7%.
Лисин — основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). 81,4% акций предприятия находится у Fletcher Group Holdings. В августе бизнесмен перевёл на кипрское предприятие акции Первой грузовой компании. Источник РБК сообщил, что Лисин платит НДФЛ в Липецке не только с прибыли Fletcher Group Holdings, но и с других доходов.
Владимир Лисин занимает второе место в российском списке Forbes. Его состояние оценивается в $21,3 млрд.