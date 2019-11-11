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18:29 (мск), источник: Ведомости

Бизнесмены амнистировали активы на 35 млрд евро

Путин потребовал следить за соблюдением данных им гарантий.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Бизнесмены подали около 19 000 деклараций на общую сумму имущества около 35 млрд евро, рассказал о результатах амнистии капитала первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов (его слова приводит «Интерфакс»). В сумму входят и амнистированные деньги на счетах, и имущество за рубежом. Он назвал такой результат «неплохим».

Амнистия нужна для создания благоприятных условий для возврата активов, а также снижения рисков использования российского капитала за рубежом, указывал Минфин. К началу первой амнистии капитала в 2015 г. россияне вывели около 75% национального дохода страны, писали исследователи Парижской школы экономики Филип Новокмет и Томас Пикетти, а также профессор университета Беркли Габриэль Цуман.

Только за 2018 г. россияне перевели на Кипр $10,7 млрд, еще $885 млн — на Британские Виргинские острова, $1,2 млрд — на Багамы, свидетельствует статистика ЦБ.
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В среднем бизнес выводит в офшоры около $100−240 млрд в год, приводила расчеты ОЭСР. Оценки МВФ и организации Tax Justice Network были существенно больше — $500−600 млрд в год.

Сейчас идет уже третий этап амнистии, он продлится до конца февраля 2020 г. До этого власти дважды проводили амнистию капитала: впервые — с июля 2015 г. до июня 2016 г., а второй раз — с марта 2017 г. до конца февраля 2019 г. Тогда, чтобы воспользоваться амнистией, достаточно было подать декларацию, раскрыв в ней активы и счета, — это освобождало от ответственности за связанные с ними прошлые нарушения, в том числе налоговые и валютные. Теперь, чтобы задекларировать активы, нужно ликвидировать зарубежную компанию или перевести в российские офшоры — специальные административные районы (САР), созданные в прошлом году в Приморье и Калининграде.


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Президент России Владимир Путин потребовал внимательно следить за амнистией, чтобы не допускать использования спецдеклараций в уголовных делах против подавших их бизнесменов. Ранее сотрудники ФСБ не только получили доступ к декларации об амнистии, но и пытались использовать сведения из нее в деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт. Гарантии, предусмотренные законом об амнистии, пришлось разъяснять Верховному суду: его президиум подтвердил, что следователи не могут ни использовать декларации и сведения из них как доказательства в уголовных делах, ни возбуждать на их основании дела, ни изымать их даже по решению суда.

Светлана Ястребова

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