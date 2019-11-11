18:29 (мск), источник: Ведомости
Бизнесмены амнистировали активы на 35 млрд евро
Путин потребовал следить за соблюдением данных им гарантий.
Бизнесмены подали около 19 000 деклараций на общую сумму имущества около 35 млрд евро, рассказал о результатах амнистии капитала первый
Амнистия нужна для создания благоприятных условий для возврата активов, а также снижения рисков использования российского капитала за рубежом, указывал Минфин. К началу первой амнистии капитала в 2015 г. россияне вывели около 75% национального дохода страны, писали исследователи Парижской школы экономики Филип Новокмет и Томас Пикетти, а также профессор университета Беркли Габриэль Цуман.
В среднем бизнес выводит в офшоры около $100−240 млрд в год, приводила расчеты ОЭСР. Оценки МВФ и организации Tax Justice Network были существенно больше — $500−600 млрд в год.
Сейчас идет уже третий этап амнистии, он продлится до конца февраля 2020 г. До этого власти дважды проводили амнистию капитала: впервые — с июля 2015 г. до июня 2016 г., а второй раз — с марта 2017 г. до конца февраля 2019 г. Тогда, чтобы воспользоваться амнистией, достаточно было подать декларацию, раскрыв в ней активы и счета, — это освобождало от ответственности за связанные с ними прошлые нарушения, в том числе налоговые и валютные. Теперь, чтобы задекларировать активы, нужно ликвидировать зарубежную компанию или перевести в российские офшоры — специальные административные районы (САР), созданные в прошлом году в Приморье и Калининграде.
Президент России Владимир Путин потребовал внимательно следить за амнистией, чтобы не допускать использования спецдеклараций в уголовных делах против подавших их бизнесменов. Ранее сотрудники ФСБ не только получили доступ к декларации об амнистии, но и пытались использовать сведения из нее в деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт. Гарантии, предусмотренные законом об амнистии, пришлось разъяснять Верховному суду: его президиум подтвердил, что следователи не могут ни использовать декларации и сведения из них как доказательства в уголовных делах, ни возбуждать на их основании дела, ни изымать их даже по решению суда.
Светлана Ястребова