01:25 (мск), источник: ТАСС
Эксперты ожидают рост цены на гречку на 10% из-за низкого урожая
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/ При этом уже к весне, перед началом посевной кампании, стоимость крупы может откатиться.
Цены на гречневую крупу могут вырасти в связи с низким урожаем 2019 года, вызванным неблагоприятными погодными условиями, а также существенным сокращением посевных площадей под эту культуру, рассказали ТАСС представители
Представители торговых сетей, в свою очередь, обещают не повышать наценку и даже «попытаться сгладить» объективный рост.
По данным Росстата, потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%, подорожание произошло в большинстве субъектов страны. В конце октября Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести расследование причин роста цен. Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко сообщала, что ведомство проведет проверки производителей и переработчиков гречихи.
К сокращению посевов гречки и последующему росту цен привел в том числе рекордный урожай на эту культуру в 2017 году, отметил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин.
«На подорожание гречки, главным образом, повлияло то, что после рекордного урожая гречихи в 2017 году цены на крупу резко снизились, в связи с чем во всех основных регионах Российской Федерации, выращивающих гречиху, произошло сокращение [ее] посевов. Также на рост цен влияет постоянный рост производственных затрат (удобрения, пестициды,
Производители также подтверждают сокращение площадей под гречиху
Пару лет назад цену на гречку для сельхозтоваропроизводителей «уронили» до 5 рублей за килограмм, в прошлом году она стоила от 6 до 6,5 рубля при себестоимости в 7 рублей. В результате все сельхозтоваропроизводители резко, в два раза, снизили посевные площади.
Он также добавил, что еще одной причиной низкого урожая стала летняя засуха. Вторым фактором стала аномально высокая воздушная засуха этим летом в нашем регионе как раз в тот момент, когда гречиха цвела. В результате урожайность упала в 2 раза — с 17−25 центнеров с гектара до 8−12, так что гречки всем не хватит, — пояснил собеседник агентства.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, чье хозяйство «Веедерн» занимается выращиванием и переработкой гречихи в Калининградской области, считает, что еще один фактор сокращения площадей под гречку связан также в существенными объемами импорта из Китая в предыдущие годы. «Из Китая ранее пришло очень много гречки не самого лучшего качества, и это сильно повлияло на снижение цены. Итогом стал невысокий объем гречки, произведенный в этом году», — привели мнение Лужкова ТАСС в его
Несмотря на низкий урожай, серьезный дефицит гречки России в этом году не грозит, считают представители отрасли. «Урожай гречихи в федеральном министерстве (Минсельхозе РФ — прим. ТАСС) в этом году оценили в почти 750 тысяч тонн, что сопоставимо со средним уровнем за последние годы», — сказал ТАСС Семенкин.
«У меня в одном из хозяйств лежала гречка 2018 года, часть сдал по 5 рублей, а часть долежала, сегодня она
Его мнение разделяет учредитель Национального аграрного агентства Александр Гавриленко. «Розница всегда пытается на таких вещах (снижении урожая — прим. ТАСС) заработать», — рассказал эксперт.
Гречка у нас в стране
почему-тосчитается «хайповым» товаром — покупатель всегда остро реагирует на изменение цен на нее, и коммерсанты часто сами провоцируют такие ситуации, чтобы люди активнее стали ее покупать.
Он отметил, что, исходя из объективных факторов, рос оптовых цен на гречку в это году может составить 8−10%. «Если ФАС вмешается и разберется, то в рознице будет тоже 8−10%. Если же розница сможет
Однако, как заверил ТАСС заместитель генерального директора торговой сети SPAR Алексей Елаев (Калининградская область), представители розницы далеко не всегда причастны к росту цен на гречневую крупу. «Многие производители гречки пытаются сейчас все свои убытки переложить в оптовую цену. Это простые колебания спроса и предложения, но мы сожалеем о случившемся, со своей стороны мы, естественно наценку увеличивать не будем и даже попытаемся сгладить цены», — сказал он. По его словам, сейчас в магазинах сети минимальная цена за 0,8 кг гречки составляет 38,9 рублей, однако поставщики гречки уже уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию. «Мы получили уведомления о предстоящем повышении цен от всех поставщиков гречки. Мы пока еще по последним партиям держим цены, но новые партии гречки будут уже с более высокими ценами», — добавил он.
Цена на гречку в любом случае снизится к началу посевной кампании, убежден Бенслер.
У кого нет оборотных средств, тот не подготовится к посевной, поэтому повезут [продавать гречку] по любой цене и еще в долг возьмут. Это наблюдается, к сожалению, всегда.
При этом он предположил, что аграрии, несмотря на рост цен, не будут в следующем году серьезно наращивать площади посевов гречихи. «Редко бывает, чтобы два года подряд были такие засушливые. А если бы не низкий урожай этого года, никто не ощутил бы недостатка гречки», — считает Бенслер. Он также уверен, что спрос на гречку в следующем году снизится.
«Эта крупа хорошо хранится, люди закупают на год. Так что в следующем году получим обратный эффект», — заключил он.
По мнению Лужкова, избежать резкого сокращения посевов стратегической культуры в дальнейшем может помочь государственный контроль за ценами на продукцию аграриев. «Необходим постоянный государственный мониторинг ситуации, чтобы не допускать ни обвала, ни скачков цен», — сказал он ТАСС.