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08:24 (мск), источник: РИА Новости

Производители предложили сделать пивные напитки более крепкими

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Производители предлагают внести изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» с целью не ограничивать крепость пивных напитков семью градусами, пишут «Известия».

Источник: РИА Новости

В замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР) говорится, что из-за этого ограничения многие крепкие сорта крафтового пива, которые представлены на международном рынке, не попадают на отечественные прилавки.

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Экспертный совет считает, что это является торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО.

Союз производителей алкогольной продукции, принимавший участие в составлении документа, подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе в Минфине.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз уточнил, что сегодня пивные напитки не пользуются большой популярностью в стране. По данным РАР, в 2018 году в России было продано 654 миллиона декалитров пива и всего 78 миллионов декалитров пивных напитков.

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