Минприроды назвало 16 регионов с самыми острыми проблемами вывоза отходов

«В целях снижения риска прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО глава Минприроды России рекомендует обратить особое внимание на деятельность региональных операторов из 16 субъектов РФ. В их число входят: Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Новгородская область, Новосибирская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Республика Тыва, Томская область, Челябинская область», — говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.
Согласно сообщению, Кобылкин направил на имя глав и губернаторов субъектов РФ предупреждения о необходимости принять «исчерпывающие меры» по недопущению остановки вывоза ТКО по вине региональных операторов.
Кроме того, глава ведомства прокомментировал проблему с вывозом ТКО из жилого сектора в Бийске (Алтайский край), где местные власти ввели режим ЧС муниципального значения.
«Поручил публично-правовой компании «Российский экологический оператор» совместно с Росприроднадзором разобраться в ситуации с полигонами и проверить действующий полигон, который отказывается работать на условиях реформы. В данном случае, до разрешения вопроса с региональным оператором в работу должны включиться муниципальные или региональные службы. Потому что два или три дня бездействия, действительно, могут привести к «мусорному коллапсу», — цитируются в сообщении слова Кобылкина.
В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако, масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем, начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий переработки. Цель новой системы — уменьшение захоронения мусора и увеличения до 60% доли, которая идёт на переработку.