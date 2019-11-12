Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Охота на «Тирпиц»Как уничтожали военную гордость Третьего рейха
Фоторепортажи
1630 лет назад пала Берлинская стена
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
15:28 (мск), источник: РИА Недвижимость

Минприроды назвало 16 регионов с самыми острыми проблемами вывоза отходов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов России, где наиболее остро стоит проблема вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО), среди них — Челябинская и Новосибирская области, Дагестан, Бурятия, Тува и другие субъекты федерации.

Источник: РИА Недвижимость

«В целях снижения риска прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО глава Минприроды России рекомендует обратить особое внимание на деятельность региональных операторов из 16 субъектов РФ. В их число входят: Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Новгородская область, Новосибирская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Республика Тыва, Томская область, Челябинская область», — говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, Кобылкин направил на имя глав и губернаторов субъектов РФ предупреждения о необходимости принять «исчерпывающие меры» по недопущению остановки вывоза ТКО по вине региональных операторов.


Нажмите,
чтобы включить звук

Кроме того, глава ведомства прокомментировал проблему с вывозом ТКО из жилого сектора в Бийске (Алтайский край), где местные власти ввели режим ЧС муниципального значения.

Новость
Неоплата российскими компаниями вывоза мусора доходит до 70%

«Поручил публично-правовой компании «Российский экологический оператор» совместно с Росприроднадзором разобраться в ситуации с полигонами и проверить действующий полигон, который отказывается работать на условиях реформы. В данном случае, до разрешения вопроса с региональным оператором в работу должны включиться муниципальные или региональные службы. Потому что два или три дня бездействия, действительно, могут привести к «мусорному коллапсу», — цитируются в сообщении слова Кобылкина.

В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако, масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем, начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий переработки. Цель новой системы — уменьшение захоронения мусора и увеличения до 60% доли, которая идёт на переработку.

Читайте также
Следите за развитием темы Мусорная реформа
 Почему не стоит бояться селиться рядом с кладбищами
Десять запретных действий при показе и просмотре квартиры
В России предлагают запретить ватные палочки и влажные салфетки
Ведущая Екатерина Андреева удивилась заработкам Андрея Малахова
Нурмагомедов рассказал о завершении карьеры
Названо самое смешное фото дикой природы 2019 года
В Швейцарии продали самые дорогие часы в мире
На французские пляжи вымыло более 760 килограммов кокаина (фото)
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России Она составила литр на человека.
Hi-Tech
Как удалить аккаунт «ВКонтакте», Instagram и Facebook. Руководство к свободе Hi-Tech Mail.ru рассказывает, как стереть свою учетку из соцсети
Кино
90 лет Грейс Келли: удивительная жизнь кинодивы в фотографиях Исполняется 90 лет со дня рождения неподражаемой Грейс Келли. «Кино Mail.ru» предлагает окунуться в невероятную жизнь голливудской дивы и принцессы Монако с помощью редких архивных фото и сохранившихся кинокадров.
Авто
За шипованные шины предложили штрафовать Cрок эксплуатации шипованных шин предлагается сократить до 188 дней
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью Новый снимок вызвал слухи о прибавлении в семье певицы
Леди
Алла Пугачева вышла на красную дорожку в стильном костюме и в шляпе Певица показала элегантный наряд.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь