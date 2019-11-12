Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста

Подряд на строительство Крымского моста, скорее всего, принесет компании «Мостотрест» миллиардера Аркадия Ротенберга нулевую прибыль. Об этом Forbes рассказал генеральный директор «Мостотреста» Владимир Власов. По его словам, не получит прибыли и холдинг «Стройгазмонтаж», недавно проданный Ротенбергом «Газпрому» и также участвовавший в строительстве моста. «Будет хорошо, если “Стройгазмонтаж” не будет в минусе», — сказал Власов в интервью Forbes.
«Стройгазмонтаж» был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года. Стоимость контракта составила 223 млрд рублей. В марте управление проектом было передано компании «СГМ-Мост», специально для этого учрежденной в структуре «Стройгазмонтажа». А в марте 2016 года «СГМ-Мост» определился с субподрядчиками. Крупнейшим стал «Мостотрест», получивший контракт на 97 млрд рублей. Субподряд включал устройство большей части опор и монтаж пролетных строений на всей протяженности Крымского моста.
«Можно сказать, что нулевой результат — это даже хороший результат, могли оказаться и серьезные убытки», — оценивает финансовые итоги стройки старший аналитик «Атон» Михаил Ганелин. По его словам, на низкую рентабельность проекта повлияли высокие темпы скорости его реализации. «Это затрудняет более детальный просчет рисков для финансовой сметы. Требования же возмещений у государства из-за превышения сметы серьезно задерживают сдачу проектов, что в ситуации с Крымским мостом невозможно из-за высокой политической значимости», — объясняет аналитик.
«Такие стратегические проекты, как Керченский мост, останавливать нельзя и приходится их достраивать в срок, невзирая на финансовый результат», — согласен партнер консалтинговой компании «НЭО Центр» Алексей Ефанов. По его словам, строительная отрасль в последние годы работает с очень низкой рентабельностью — 0−3%. Это происходит из-за того, что в смету закладываются только расходы, которые впоследствии еще урезаются различными контролирующими органами. А по таким уникальным проектам, как Крымский мост, как показывает мировая практика, различные просчеты могут превышать 20% стоимости сметы. «Резерв же на непредвиденные расходы в смете не превышает 10%, причем часть из него обычно приходится на расходы, которые на самом деле можно было бы предвидеть при качественном проектировании и постановке задачи проектировщику, а не на форс-мажоры», — объясняет Ефанов.
Среди реальных непредвиденных обстоятельств при строительстве Крымского моста можно назвать сложную геологию, плохую инфраструктуру для привода материалов, сжатые сроки и сложность проведения работ в открытом море, перечисляет Ефанов. «Поэтому проект вполне мог оказаться по рентабельности в районе нуля. Чаще всего, первые проблемы на таких стройках начинаются с фундамента — при погружении свай в глубине обнаруживаются разломы, слабые грунты, либо наоборот — слишком твердые для их проходки. В итоге увеличивается длина свай, а иногда и количество, возрастают расходы на производство работ. Проблемы создают и климатические условия — во время сильного шторма работать нельзя, возникают простои», — говорит Ефанов.
Автомобильное движение по мосту было открыто 16 мая 2018 года. Железнодорожную часть должны вести в эксплуатацию в декабре 2019 года. Аркадий Ротенберг в начале ноября продал «Стройгазмонтаж» «Газпрому». Источники РБК оценивали стоимость сделки в 75 млрд рублей. Но «СГМ-Мост» в периметр сделки не вошла и по прежнему принадлежит миллиардеру. В июне «Мостотрест» получил контракт на 881 млн рублей на обслуживание автомобильной части моста сроком на два года.